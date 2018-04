Gulyás: a határon túli magyarok is beleszólnak a nemzet sorskérdéseibe

Ha a magyar nemzet egységes, akkor csak magyar ügyek vannak, nincsenek határon inneni és túli ügyek.

Nem lehet kérdéses, hogy a külhoni magyaroknak biztosítani kell a beleszólást a nemzet sorskérdéseibe – jelentette ki Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, parlamenti frakcióvezetője az erdélyi Krónikának adott interjújában, amelyben maximális sikerként értékelte a határon túli magyar szavazópolgárok mozgósítását.

A kormánypárti politikus a hétfőn megjelent interjúban alapvetően tévesnek minősítette azt a „számmisztikát”, ami az elmúlt napokban indult a külhoni magyar szavazatok jelentőségével kapcsolatban. Kifejtette:

már 2010-ben, majd az új alaptörvény elfogadásakor, 2011-ben abból indultak ki, hogy a magyar nemzet egységes.

„És ha a magyar nemzet egységes, akkor csak magyar ügyek vannak, nincsenek határon inneni és túli ügyek” – fogalmazott, természetesnek nevezve, hogy egy kolozsvári, egy délvidéki, székelyföldi magyar vagy egy felvidéki, kárpátaljai magyar ugyanúgy beleszól az anyaország ügyeibe, ahogy ő is szívesen elmondja a véleményét a határon túl a magyar közösségekben zajló folyamatokról.

Megjegyezte:

le lehet bontani az eredményt határon inneni, túli, megyei vagy kerületi szintre, de valójában éppen az a lényeg, hogy az egységes magyar akarat kifejezésében a határon túli nemzetrészek is részt vállalnak.

Gulyás Gergely a hibásan kitöltött szavazólapokra és azonosító nyilatkozatokra utalva azt is jelezte: technikai módosítást igényelne, hogy ezek száma csökkenjen. Példaként hozta, hogy az anya nevének feltüntetése nélkül is lehetséges az azonosítás.

A másik nagy problémaként hivatkozott arra, hogy a technikai lebonyolítás szempontjából túlzottan rövid a kampány ötven napja, ezért felvetette annak 55 napra növelését.

A Fidesz politikusa azt is megfogalmazta: a 2 millió 825 ezer kormánypártokat támogató szavazat – ezen belül a több mint 200 ezer határon túli voks – nagy mértékben erősíti a nemzetpolitikát és a kormány felhatalmazását.

Gulyás Gergely a külhoni magyarok választójogával kapcsolatos ellenvetéseket úgy kommentálta: egyértelművé kell tenni, hogy a magyar nemzet egységes és ha ez így van, akkor nem válhat kérdésessé az, hogy egy olyan országban, amelynek történelmi okokból adódóan ma is minden negyedik polgára a határon túl él, igenis biztosítani kell a határon túli magyaroknak is a nemzet sorskérdéseibe való beleszólást. Értékelése szerint ebbe az irányba haladnak a folyamatok, ezért dicséret és elismerés illeti azokat az ellenzéki pártokat is, amelyek nem vitatják a választójogot.

Az alelnök a választójogi rendszer átalakítását firtató kérdésre azt felelte: a változatlanságot nagyobb erénynek tartja. Mint mondta, az eljárási törvényt pedig csak ott kell módosítani, ahol technikai egyszerűsítésekkel mind az anyaországban, mind a határon túl még hatékonyabbá tehető a választójog gyakorlása.

A Fidesz frakcióvezetője az interjúban az általuk megjelenített nemzetpolitikának tulajdonította a kormánypártok külhoni támogatottságát. Kitért arra: szerinte az ellenzéki pártok becsapják magukat, és leértékelik a határon túli magyarokat, ha ezt kormányzati vagy pénzügyi eszközökhöz kötik.