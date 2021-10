Gulyás Gergely: csődbe vitte az országot és lábbal tiporta az emberi jogokat a baloldali kormányzás

Nemcsak csődbe vitte a baloldali kormányzás Magyarországot, ami együtt járt a 13. havi nyugdíj elvételével, hanem az emberi jogokat is lábbal tiporták – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Szolnoki Galériában tartott sajtótájékoztatón, miután a Hild téren megtekintette a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és a Civil Összefogás Fórum Vérbe fojtott szabadság című vándorkiállítását.

Gulyás Gergely kijelentette: 2006 őszén az 1956-os forradalom 50. évfordulója nem egy szép és méltó nemzeti megemlékezésként maradt meg; az emberek a példátlan rendőri, állami brutalitásra emlékeznek, amelyet az akkori kormány békés tüntetőkkel szemben elrendelt és végrehajtott.

Itt az alkalom, hogy október 23-án méltó módon emlékezzünk az 1956-os forradalom hatvanötödik évfordulójára!

– hangoztatta a miniszter.

Elmondta, abban bíznak, hogy többé nem ismétlődik meg Magyarországon, hogy a kormánnyal egyet nem értő, de egyébként békés, jogszabályokat betartó tüntetők „szemét kilövik és velük szemben brutális erőszakkal lépnek föl”.

Remélik, nem ismétlődik meg az sem, hogy olyan baloldali kormánya legyen az országnak, amely öt-hat év alatt minden eredményt lerombolva csődbe viszi az országot, s hihetetlen kárt tesz a gazdaságban és az emberek életében is

– mondta, hozzátéve: ehhez is kérik a szolnoki polgárok segítségét a jövő évi országgyűlési választáson.

Gulyás Gergely szerint Szolnok is azon városok közé tartozik, amelyek nagyon nagy mértékben profitáltak abból, hogy „az elmúlt évtized talán a legjobb volt az elmúlt évszázadban”. Szolnok fejlődött és robbanásszerű fejlődés előtt áll – mondta, megjegyezve: ha az M4-es út elkészül, minőségileg egészen másként kapcsolja be a várost az ország vérkeringésébe. A munkanélküliségi, foglalkoztatottsági adatok Szolnokon is nagyon jók, a város folyamatosan fejlődik Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármester és Kállai Mária fideszes országgyűlési képviselő jó együttműködésének és lobbitevékenységének köszönhetően.

Hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is kiemelt fontosságú partnerként tekint a megyei jogú városokra. A régiók csak akkor lehetnek sikeresek, ha a megyei jogú városok be tudják tölteni azt a rendkívül fontos szerepet, amely a közfeladatok ellátásában, például az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi ellátás területén rájuk hárul. Azok a fejlesztési források, amelyek ma már egy 6 százalék fölötti idei és egy jövő évben is várható 6 százalék fölötti növekedés mellett rendelkezésre állnak, bőven elegendőek ahhoz, hogy azokat az ambiciózus terveket, amelyeket a város a saját jövőjéről felvázolt, a kormány támogatni és segíteni tudja – mondta.

Kállai Mária elmondta: bízik abban, hogy a vándorkiállítás mementóul szolgál arra, hogy mi az, amit a magyar emberek elutasítanak. Megköszönte a kormánynak, hogy Szolnok és térsége fejlesztési igényeit minden esetben támogatta, köszönetet mondott a folyamatban levő jelentős beruházásokért. Magyarországon, a Kárpát-medencében érdemes élni, „perspektívával bíró, kemény, határozott munkával, értékrenddel boldogul a közösség, a jelen és biztos vagyok benne, hogy a következő generáció is” – fogalmazott.

Szalay Ferenc kiemelte: az ország gazdasága fejlődik, a megélhetés biztonsága javult. Ezen az úton kell továbbhaladni, ami munkahelyeket teremt és megőrzi a családok biztonságát – mondta.

A polgármester közölte, hogy a 4-es út négysávosításával számos lehetőség érkezik majd Szolnokra. Elmondta, karácsony környékén a Szolnokot északon elkerülő négysávos 4-es út műszaki átadása megtörténik, tavasszal pedig át lehet majd adni a forgalomnak egy új híddal. A szandai elkerülőút és a Csáklya úti híd megépítése is a forgalom további csökkentését szolgálja majd – mondta. Szólt arról, hogy elindították a Szolnok 2030 programot a Kreatív régió program keretein belül.

Szolnok tízéves fejlesztési stratégiájának 335 milliárd forint forráslehetősége van. Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve ez a fejlesztés a város vasúti gépészetét, vegyiparát, mezőgazdaságát és turizmusát érintve „soha nem látott fejlődést tud hozni Szolnoknak” – tájékoztatott.

A vándorkiállításról, a „Gyurcsány-produktumot” bemutató kamionról azt mondta: „ez az időszak nem jöhet vissza”.