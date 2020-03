Gyerekeket erőszakoltak meg migránsok egy táborban

Hat afgán és pakisztáni származású bevándorlót vettek őrizetbe Bosznia-Hercegovinában még szerdán, amiért a menekülttáborban felügyelet nélkül hagyott gyerekeket erőszakoltak meg, számolt be róla az AFP francia hírügynökség információiról a V4NA.

A hatóságok megerősítették, hogy az észak-nyugati régióban elhelyezkedő Bira táborban több kiskorú ellen elkövetett erőszak ügyében is nyomoznak. A bűncselekményt a hat férfi követhette el, míg többeket azért vettek őrizetbe, mert nem akadályozták meg ezt.

További négy bevándorlót is elfogtak a hatóságok a táborban drogterjesztés miatt.

A Bira tábort egy régi hűtőszekrény gyár köré húzták fel és jelenleg a befogadott bevándorlók számát a becslések 1700 és 1950 fő közé teszik. A pakisztáni Samaa TV ezt a számot 2000 körülire becsüli és arról is beszámolt, hogy a táborban mintegy 400 gyerek van felügyelet nélkül, akiknek többsége 15 és 17 év körüli fiú.

A helyiek egyre nehezebben viselik a bevándorlótáborok jelenlétét az országban.

#Bosnia, #Bihac. In front of the Bira migrant camp, Bosnians gathered yesterday and chanted "Go Home"

against the illegal aliens housed there.

There have been reports of rape and locals are expressing concern.

