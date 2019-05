Gyurcsány egyik miniszterének felesége a Kúria sajtósa?

Baráth Etele volt szocialista politikus felesége, Madarász Gabriella a források szerint a pártállami igazságügy egyik utolsó párttitkára volt.

Egyre több kritika éri a legfőbb bírói fórumot és annak vezetőjét Darák Pétert amiatt, hogy erőteljes baloldali befolyás tapasztalható a Kúrián. A Magyar Nemzet keddi számában arról írt, hogy az ún. kémperben az egyértelműen MSZP-s kötődésű Mészár Róza vezette tanács mentette fel a vádlottakat, Galambos Lajost, Laborcz Sándort, Szilvásy Györgyöt és P. Lászlót. A lap szerint Mészár Róza egyértelműen baloldali támogatottságú bíró, és nem azért, mert 2007-ben, a Gyurcsány-kormány idején került át a Baranya Megyei Bíróságról a Kúria elődjére, a Legfelsőbb Bíróságra. Az ítész 2010-ben az MSZP alkotmánybíró-jelöltje volt, s ezt a párt akkori elnökhelyettese, a jelenleg is vád alatt álló Simon Gábor jelentette be – írja a Tűzfalcsoport.

A bírónő férje az MSZP-, korábban MSZMP-közelinek tartott milliárdos vállalkozó, Varga Jenő, aki a pártállam utolsó időszakában az állampárt pécsi alapszervezetének vezetője volt, és állítólag abból az időszakból származhat Gyurcsány Ferenchez fűződő kapcsolata is.

A sorosista szemlélet sem áll távol a bírónőtől, a Mészár Róza által vezetett büntetőjogi csoport összefoglaló jelentése szerint ugyanis a Magyar Helsinki Bizottság gyakorlata zsinórmértékül szolgálhat a legfőbb bírósági fórum büntetőbírái számára.

A Tűzfalcsoport korábban beszámolt Kárpáti Magdolna bírónő kúriai munkásságáról is, aki „civilben” Majtényi László felesége. Azé a Majtényié, aki hivatalosan is a baloldal államfőjelöltje volt, mivel az MSZP, a DK, illetve az Együtt, a Párbeszéd és az LMP támogatását is élvezte. A Tűzfal-Csoport rámutatott arra, hogy a fentiek ellenére Kárpáti Magdolna választási ügyekben is ítélkezhetett, hiszen az egyértelmű összeférhetetlenségi gyanú ellenére nem vonta vissza ezen „feladatkörét” Darák Péter, holott ezt megtehette volna.

Mindezeken túl a napokban egy olvasó hívta fel a figyelmüket arra a meglepő fejleményre, hogy

Baráth Etele volt szocialista politikus felesége Madarász Gabriella – aki a források szerint a pártállami igazságügy egyik utolsó párttitkára volt – a Kúria egyik sajtószóvivője. Baráth a Medgyessy kormányban gyermek-, ifjúsági és sportminiszter, Gyurcsány Ferenc kabinetjében pedig az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszterként funkcionált.

Madarász pedig, aki korábban a Legfelsőbb Bíróságon is ítélkezett, férjével kifejezetten sikeres párosnak mondható, a korábbi adatokból kitűnő jelentős vagyoni megtakarítás mellett mindketten 2010 után is jó pozíciókban tudtak maradni, Baráth Etele jelenleg a brüsszeli székhelyű Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja.

Madarász Gabriella egyébként a múltját nem is nagyon titkolja, egy szintén baloldali kötődésű volt legfelsőbb bírósági bíróról, Petrik Ferencről szóló visszaemlékezésében úgy fogalmaz, hogy Petrikkel ismeretségük kezdete 1974-re tehető, „amikor dolgozni kezdtem a ‘szépemlékű’ Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Törvényelőkészítő Főosztályán. A különböző törvények előkészítésében az Igazságügy volt a partnerünk, a Petrik Ferenc által vezetett osztály.”

A fentiek alapján kijelenthető, hogy

miközben az ellenzéki és sorosista kötődésű tagokból álló, botrányos működésű Országos Bírósági Tanács (OBT) politikai színezetű támadást indított Handó Tünde, Országos Bírósági Hivatal elnöke ellen, a Medgyessy-kormány alatt kodifikációs munkában is részt vevő Darák Péter úgy döntött, hogy helyett biztosít a rebellis bíráknak

– állapítja meg a Tűzfalcsoport.

Abban egyébként, hogy az OBT egyre ”elvetemültebb„ lépésekre veszi a bátorságot, a Tűzfalcsoport forrásai szerint szerepe lehet annak, hogy bízhatnak Darák említett támogatásában.

Annak időzítése pedig, hogy szerdai határozatával az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének, Handó Tündének a menesztését indítványozták egyik oka az lehet, hogy Darák jelenleg külföldön tartózkodik.

Az OBT elhiteltelenedéséről már korábban is hírt adott a Tűzfalcsoport, a tagokkal kapcsolatos botrányok bírósági körökben gyakorlatilag nevetség tárgyává teszik a testületet.