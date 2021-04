Gyurcsányék már a közvélemény-kutatókat támadják

Szerintük olyan nem lehet, hogy Dobrev Klára nem áll nyerésre.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalícióval jönne a fizetős egészségügy

A magát a „legeurópaibb pártként” jellemző DK immár nem csupán a kormánypárti politikusokat, művészeket, újságírókat fenyegeti, hanem célkeresztbe vette a közvélemény-kutató intézeteket is

– már amelyek nem Gyurcsány Ferencék vágyai szerinti eredményeket közölnek. „Ne dőlj be! Újabb félrevezető, manipulált közvélemény-kutatással támad a Medián” – ezzel a címmel közölt cikket a minap a DK portálja, a Nyugatifény.hu azzal kapcsolatban, hogy az intézet legutóbbi felmérése alapján Dobrev Klára csupán a negyedik helyen áll a baloldal lehetséges miniszterelnök-jelöltjei között – írja a Magyar Nemzet. A HVG megbízásából készített felmérés szerint az első helyen Jakab Péter, a másodikon Karácsony Gergely, a harmadikon Márki-Zay Péter, a negyediken Dobrev, míg az ötödiken Fekete-Győr András áll.

Az eredményt a DK szócsöve úgy kommentálta, hogy „a korábbi, szintén kamugyanús kutatásaival együtt a Medián így mostanra sajnos kiírta magát a komolyan vehető intézetek amúgy is rövid sorából, és csatlakozott a Századvégtől a Publicusig terjedő dezinformációs hadtesthez”.

De a gyurcsányista portál itt még nem állt meg, hanem mellékelte az intézet vezetőjének, Hann Endrének az arcképét azzal a szöveggel, hogy „ha elhangzik a Medián neve, vagy meglátod ezt az embert képernyőn, akkor egy szavát sem hiszed el” – ez a stílus viszont már-már a szélsőjobboldali Kurucinfóéhoz hasonlít, csupán azzal a különbséggel, hogy a Nyugati fény nem tette közzé Hann telefonszámát azért, hogy a DK-s szimpatizánsok kifejezhessék neki „jókívánságaikat”.

Dobrev Klára – egyelőre – gyászos szereplése egyáltalán nem meglepő annak tükrében, hogy az utóbbi hónapokban politikai baklövések sorozatát követte el, amelyek joggal kérdőjelezik meg miniszterelnök-jelölti alkalmasságát.

Ismert, Gyurcsány Ferenc felesége a járvány kellős közepén indult országjárásra, amikor pedig az ATV-ben arról kérdezték, hogy ez nem veszélyes-e, azt állította: „Tényleg folyamatosan maszk van rajtunk, folyamatosan kezet fertőtlenítünk, igyekszünk távolságot tartani.” Mondta ezt Dobrev Klára úgy, hogy közösségi oldalán ő maga posztolt öt képet is arról, amelyek egyikén sem ő, sem tárgyalópartnerei nem viseltek maszkot. Ez történt például Botka László Szeged, illetve Dunaújváros jobbikos polgármesterével, Pintér Tamással is. Hazugsága után Gyurcsány Ferenc felesége végül kénytelen volt bejelenteni, hogy elkapta a koronavírust. Dobrev azonban még ezt is tudta fokozni: amint felépült a betegségből, folytatta és a mai napig folytatja a keleti vakcinák elleni kampányt úgy, hogy már több DK-s politikus elhunyt a járványban. Egyikük, Penz András maga is részt vett az oltásellenes hangulat kialakításában, és valószínűsíthető, hogy ő is pártja hatására utasította el azt a vakcinát, ami megmenthette volna az életét. Mindeközben Dobrev Klára az ATV-ben arról beszélt: hihetetlen mennyiségű megkeresést kap azzal kapcsolatban, hogy ő legyen a DK miniszterelnök-jelöltje, benne pedig egyre inkább érik a döntés meghozatala. Szavaiból az derült ki, hogy erre két-három héten belül sor kerülhet.