Háborognak a franciák: terroristavédő ügyvéd lett az új igazságügyi miniszter

Rendkívüli felháborodást keltett az új francia igazságügyi miniszter, Éric Dupond-Moretti személye, sokan tiltakoznak a médiában rendszeresen szereplő sztárügyvéd kinevezése ellen – írja a V4NA hírügynökség. Dupond-Moretti miniszteri kinevezése azért aggályos sokaknak, mert ő volt a 2012-ben Toulouse-ban hét embert, köztük három gyermeket meggyilkoló terrorista, Mohamed Merah fivére, Abdelkader Merah védője. A bíróság ítélete alapján egyébként Abdelkader sem ártatlan, 2019 áprilisában emberölésben való bűnrészességért harminc évet kapott, tehát az újdonsült francia igazságügyi miniszter nem is olyan rég még egy terrorista védőügyvédje volt.

Nem örül az új igazságügyi miniszternek a legnagyobb ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés elnöke sem, Marine Le Pen a Twitteren kifogásolta, hogy egy olyan szélsőbaloldali aktivistát nevetek ki az igazságszolgáltatás élére, aki szerint a legnagyobb ellenzéki pártot, a Nemzeti Tömörülést be kellene tiltani.

Dupond-Moretti még 2015-ben a France Inter közszolgálati rádióban azt mondta egy interjúban, hogy Marine Le Pen pártja nem köztársaságpárti, ezért be kellene tiltani.

Dupond-Moretti kinevezése azért is meglepő fordulat, mert a sztárügyvéddel kapcsolatban nyomozott a Nemzeti Pénzügyi Ügyészség (PNF), a Nicolas Sarkozy ellen folyó egyik eljárás miatt lekérték Dupond-Moretti híváslistáját, amiért a jogász feljelentette az ügyészséget a magánélete megsértése és hatalommal való visszaélés miatt, kinevezésével egy időben azonban visszavonta az ügyészség ellen tett feljelentését.

A volt francia családügyi, gyermek- és nőjogi miniszter, Laurence Rossignol szintén nem nézi jó szemmel az új kormány néhány tagjának kinevezését, szerinte Emmanuel Macron arcon csapta azokat, akik a szexuális erőszak ellen harcolnak, mivel az új belügyminisztert korábban nemi erőszakkal vádolták, a frissen kinevezett igazságügyi miniszter pedig nyíltan ellenzi a MeToo mozgalmat. Laurence Rossignol szerint nagy problémát jelent a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter személye, mert egyikük sem elkötelezett a nők védelmét érintő témákban.

Akad azonban olyan politikus is, aki üdvözli Dupond-Moretti és Gérald Darmanin kinevezését, a 2019 decemberében hatósági személy elleni erőszak és garázdaság miatt 3 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és 8 000 eurós pénzbírságra ítélt Jean-Luc Mélenchon, az Engedetlen Franciaország párt vezetője kifejezetten örül a volt igazságügyi miniszter, Nicole Belloubet és Christophe Castaner belügyminiszter távozásának, és úgy véli, hogy utódaik, Dupond-Moretti és Darmanin visszaállítják az ország méltóságát és becsületét.

