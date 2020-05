Hallgassa nálunk élőben Áder János ünnepi beszédét! (élő)

Ünnepi ülésnapon emlékezik ma harminc évvel ezelőtti megalakulására az Országgyűlés. Az ünnepi ülés 11 órakor a köztársasági elnök beszédével kezdődik.

Itt tudja követni az Országgyűlés ünnepi ülését:

Harminc éve ezen a napon alakult meg az első szabadon választott Országgyűlés Magyarországon. Az ünnepi alkalomból tartott plenáris parlamenti ülésen Kövér László házelnök elmondta, díszülést terveztek a mai napra, amelyre minden volt és jelenlegi képviselőt meghívtak volna, de a koronavírus-járvány miatt ezt nem sikerült megvalósítani.

A házelnök köszönetet mondott mindenkinek, aki ma nem lehet jelen, és néma felállással tisztelegtek az elmúlt években 131 elhunyt képviselő előtt.

Mi a rendszerváltás ma is aktív nemzedéke, a béke gyermekei vagyunk.

A mi nemzedékünk szavát már nem hitelesíti olyan szenvedéstörténet, ami az előttünk járóknak osztályrészül jutott. Mindez növeli a felelősségünket, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy a következő nemzedék ne tévedjenek el. Emlékezzünk és emlékeztessünk visszanyert önrendelkezésünkre – hangsúlyozta Kövér László.

Az emberi szabadság nem körülmény hanem feladat

– idézte Varga Bélát Áder János köztársasági elnök, megemlékezve arról, hogy az utolsó szabadon választott nemzetgyűlés elnöke csak 1987-ben térhetett haza Magyarországra. „Ő pontosan tudta, mit veszített el Magyarország 1947-ben” – mondta Áder János, aki szerint az itthon maradók nem tehettek mást, minthogy megőrizték belső szabadságukat. „Enélkül sem 1956-ig sem 199-ig nem jutottunk volna el” – mondta a köztársasági elnök.

Áder János beszédében kiemelte, hogy 30 évvel ezelőtt az Országgyűlés alakuló ülésével lezárult egy korszak. Áder János azt mondta, a mai országgyűlésnek mindössze hét tagja van, aki részese volt annak idején az eseményeknek.

„Az előző rendszer valódi diktatúra volt, még ha népi demokráciának hazudták is”

− mondta.

Áder János szerint sikerült lezárni egy olyan korszakot amikor a választók döntését semmibe véve csalással és erőszakkal a kommunisták minden hatalmat kezükbe kaparintottak – fogalmazott.

A köztársasági elnök elmondta,

egyedülálló ami a rendszerváltáskor hazánkban történt,

amikor néhány hónap alatt sikerült a kerekasztal tárgyalásokon letenni az intézményes alapjait az új demokráciának. Áder János felhívta a figyelmet, hogy már a 19. század végén létező jogi megoldásokra is építettek ekkor. A köztársasági elnök emlékeztetett, hogy

külföldi, nyugati példákat is figyelembe vettek a parlamentarizmus visszaállításakor.

Mindössze néhány hónap alatt sikerült megalkotni az önkormányzati választások rendszerét és felállítani egy demokratikus jogállam igazságszolgáltatási rendszerét is. A gazdasági élethez szükséges szabályozást is ekkor hozták létre – emlékeztetett Áder János, és kitért az egyházak és a munka világának törvényi szabályozására is.