Hamarosan véget érhet a különleges jogrend (videó)

Az a szándék, hogy május végén benyújtják azt a jogszabálytervezetet az Országgyűlésnek.

Hétfő reggel a vidék után újraindul az élet Budapesten is. Kinyitnak az éttermek, a strandok és az üzletek. A Hír TV Magyarország élőben extra című műsorának vendége Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter volt, aki beszélt a különleges jogrend megszüntetésének lehetséges időpontjáról is – számol be a Magyar Nemzet.

„Lehet tartani istentiszteletet, be lehet ülni a kerthelyiségekbe, tehát nagyon-nagyon megkönnyebbül a budapestiek élete. Mennyire tartja kívánatosnak a kormány azt, hogy valóban el is induljon újra az élet, tényleg nyissanak meg az állatkertek, a múzeumok, a kerthelyiségek. Szükség van már erre?” – tették fel a kérdést a tárcavezetőnek a Hír TV műsorában.

„Attól függ, hogy honnan nézzük a kérdést és nyilván azért is kellett ilyen megfontoltan és felelősségteljesen döntést hozni. Természetesen szüksége van az embereknek arra, hogy ennyi ideig tartó bezártság után most már a szabadban lehessenek, szüksége van a kereskedelemnek – különösen a vendéglátóiparnak – arra, hogy az emberek újra elkezdjenek vendéglátóhelyekre járni. Szüksége van a munkaerőpiacnak – hiszen tudjuk, hogy itt vesztették el a legtöbben az állásukat–, a másik oldalon viszont itt van az a tény, hogy van egy olyan vírusfertőzés, ami addig fog tartani, amíg nem lesz vakcina” – felelte Gulyás Gergely.

„Beszéljünk kicsit kérem a járvány belpolitikai vonatkozásairól. Mikor érhet véget a kormány különleges felhatalmazása?” – kérdezte a műsorvezető.

„Én elmondtam, hogy júniusban ez megszűnhet és a miniszterelnök úr pedig azt mondta, hogy május végén visszaadhatjuk a parlamentnek.

Az a szándékunk, hogy május 26-án benyújtsuk azt a jogszabálytervezetet az Országgyűlésnek, amelynek elfogadásakor ez már június lesz, megszűnhet a rendkívüli jogrend Magyarországon”

– válaszolta Gulyás Gergely.