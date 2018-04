Házi őrizetbe kerülhet Gyárfás Tamás

Házi őrizet elrendelését indítványozta csütörtökön a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásának ügyében gyanúsítottként kihallgatott Gyárfás Tamás ellen a Fővárosi Főügyészség, ennek értelmében a volt úszószövetségi elnököt hazaengedik.

A főügyészség közleményében azt írta: ha az ügyészség nem előzetes letartóztatásra, hanem a gyanúsított házi őrizetének elrendelésére tesz indítványt, az őrizetbe vételt meg kell szüntetni. Ennek megfelelően a Fővárosi Főügyészség a gyanúsított őrizetbe vételét megszünteti, és kiengedéséről haladéktalanul intézkedik.

A Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája a kényszerintézkedés elrendelésének kérdésében pénteken dönt, ezen Gyárfás Tamás köteles megjelenni.

A Főügyészség közleményében kifejtette: a nyomozó hatóság a gyilkossági ügyben Gy. Tamást mint felbujtót gyanúsítottként hallgatta ki, majd az őrizetbe vételéről döntött. A Fővárosi Főügyészség a rendelkezésre álló adatokat megvizsgálva megállapította, hogy a gyanúsítottal szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése szükséges és indokolt. Ugyanakkor a legsúlyosabb kényszerintézkedés, az előzetes letartóztatás helyett a főügyészség a gyanúsított házi őrizetének elrendelésére tesz indítványt, nyomkövető technikai eszköz alkalmazása mellett.

A főügyészség álláspontja szerint ugyanis különösen a gyanúsított személyi körülményeire, eddigi életvezetésére, valamint arra, hogy „a nyomozó hatósággal együttműködő magatartást tanúsított, az előzetes letartóztatással elérni kívánt célok ezzel az enyhébb kényszerintézkedéssel is biztosíthatók”.

Kitértek arra is, hogy a terhelt a gyanúsítás, valamint a bűnügyi őrizet elrendelése ellen is panaszt jelentett be. A Fővárosi Főügyészség viszont a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján azt állapította meg, hogy a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény megalapozott gyanúja egyértelműen fennáll, és kihallgatásakor a bűnügyi őrizetbe vétel törvényi feltételei is megállapíthatóak voltak, ezért a gyanúsítotti kihallgatás, valamint őrizetbe vétel törvényes és megalapozott volt. A főügyészség ezért a panaszokat elutasította – írták.

Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) múlt kedden tette közzé, hogy 2017. október 31. óta folytatják a nyomozást a Fenyő János ellen 1998. február 11-én előre kitervelten elkövetett emberölés ügyében. Egy héttel később azt közölték: az ügyben Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt és médiavállalkozót a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai Budapesten elfogták, majd előállították és gyanúsítottként hallgatták ki.

Az NNI az ugyanebben az ügyben 2018. március 22-én gyanúsítottként kihallgatott Portik Tamást is emberölésre való felbujtással gyanúsítja.

Gyárfás Tamás védője, Bánáti János ügyvéd szerdán honlapján azt írta: Gyárfás Tamás gyanúsítotti kihallgatásán tagadta, hogy két évtizede arra utasította volna P. T.-t, hogy ölesse meg Fenyő Jánost.

A volt médiavállalkozó és magyar úszószövetségi elnök, a sportág nemzetközi szövetsége, a FINA végrehajtó bizottságának jelenlegi tagja többórás vallomásában részletezte Fenyő Jánossal kialakult vitáját, majd az ezt követő „megbékélést”, és leírta P. T.-vel való kapcsolatát is – tette hozzá.

