Így tömi Európát migránsokkal az álcivil embercsempész-hajó (videó)

A korábban olajfúrótornyok mellett segédkező norvég Ocean Viking augusztusban tűnt fel először a Földközi tengeren és hamar híressé is vált, amikor 356 migránst zsúfolt az alig 200 főre tervezett fedélzetére, majd tarthatatlan állapotokról beszámolva zsarolni kezdte az olasz kormányt, hogy nyissák meg országuk kikötőit előtte – írja a V4NA hírügynökség.

A hajó a líbiai partoknál kezdte meg működését, ahol az Európa felé tartó csónakokat kezdte összevadászni, majd nem sokkal ezután kikötési szándékát is jelezte, hogy utasait lerakhassa a kontinensen.

A legtávolabbi országok képviselői, Angela Merkellel az élen egyből humanitárius küldetésként értékelték a kérést és elkezdték ráröltetni befogadást a mediterrán országokra.

(Érdekesség, hogy bár a migránsok a polgárháborús Líbiából indulnak útnak, döntő többségük Szudánból, Nigériából és Afrika egyéb szubszaharai régióiból érkezik.)

The moment people on the #OceanViking found out they would finally be taken to a place of safety.

For these 356 men, women & children who had not only been stranded at sea for 14 days, but trapped in #Libya for months or even years. pic.twitter.com/RetbEBfyQ1

August 26, 2019