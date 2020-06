Ismerőse szerint még csak nem is egészségügyi dolgozó az MSZP rejtélyes mentőtisztje

Továbbra sem mondja meg, hol dolgozik, és iskoláját, ahol állítólag végzett, szintén nem hajlandó megnevezni a Korózs Lajos MSZP-s országgyűlési képviselő videójában szereplő, magát mentőtisztnek mondó nő.

Németh Athina az ominózus videó után az ATV-ben is vendégeskedett Korózs Lajossal, története azóta bejárta a hazai sajtót. Kiderült, akiről az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) épülete előtt az MSZP-s politikus mint mentőtisztről beszélt, sosem dolgozott az OMSZ-nél, sőt a párt által azóta megnevezett magán mentőcégnél, a Szamaritánus Mentőszolgálatnál sem, ráadásul még az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában sem szerepel. Ellentmondásos nyilatkozatai miatt egyre több körülötte a kérdőjel és a kétség, amit a PestiSrácok.hu-nak adott nyilatkozatával csak fokozott.

Németh Athina a minap jelent meg a nagy nyilvánosság előtt, amikor az MSZP politikusának videójában megszólalt, mint egészségügyi szakember, aki 43 éve dolgozik mentőtisztként. Azt állította, hogy 10 olyan beteg ellátásában segített, akit a kórházból a járvány miatt adta ki, és akik közül 9-en meghaltak. Elmondása szerint olyan is volt közöttük, akit félig összevarrt hassal küldtek haza. A videó miatt, amelyet azóta el is távolítottak a Facebookról, annak minden szereplője magyarázkodni kényszerül. Korózs Lajos azt ATV-ben azt állította, azért állt az OMSZ épülete elé, mert az van közel a Parlamenthez, ahol éppen tartózkodott, és végül is a mentő az mentő, nem gondolta volna, hogy az Országos Mentőszolgálatot, akiknek mellesleg semmi közük ehhez az egész sztorihoz, ennyire kellemetlenül érinti, hogy háttérként használják őket – foglalja össze az eddigi fejleményeket a PestiSrácok.hu cikke.

Önkéntes fake news

Az MSZP és maga Korózs Lajos is próbálta magyarázni a bizonyítványt és menteni a fake newst. Előálltak azzal, hogy ők sosem mondták, hogy a nő az OMSZ dolgozója, ugyanis alternatív mentőknél dolgozik, méghozzá a Szamaritánus Mentőszolgálatnál. Csakhogy utóbbi cáfolta ezt az állítást, sőt még azt is, hogy egyáltalán ismernék Németh Athinát. Rejtély tehát, hogy mégis hol dolgozik az állítólag 43 éve mentőző nő. A 80-as évekből ugyanis egyedül a szamaritánusok ismertek.

A PestiSrácok.hu kíváncsi volt, egyáltalán vannak-e mentődolgozó ismerősei, de a közösségi médiában egyet sem talált, ami megint csak furcsa, ugyanis az OMSZ dolgozói és az alternatív mentők számtalan esetben dolgoznak együtt, elkerülhetetlen, hogy kapcsolatba kerüljenek. Egyébként a nő Facebook-profilján semmi sem utal arra, hogy mentőzne. Munkahelye nincs megjelölve. Borítóképe Alföldi Róbert egy fotója. Neve alatt az áll: „hospis”. Elmondása szerint ugyanakkor hospice szervezetnél sem dolgozik, amolyan önkéntes hospice.

Regensburgi mentős?

Arra a felvetésre, hogy a közösségi portálokon egyáltalán nincs mentős ismerőse, a PestiSrácok.hu portálnak azt válaszolta, ő örül ennek. Kérdésükre, hogy miért örül, azt felelte: azért, mert az emberek rosszindulatúak, és aki mentős ismerőse volt, azt is törölte, mert az megkérdezte tőle, miért köszön be minden reggel. Nem értik? Mi sem… – írja a PestiSárcok.hu.

A botrányos videót itt tudja megtekinteni:

A portál újságírója egyébként negyven percen át próbálta meggyőzni Németh Athinát, ha kitart állítása mellett, hogy igenis mentőtiszt, bármilyen módon igazolja azt, de a nő nem kívánt élni a lehetőséggel. Csak azt ismételgette, hogy igaztalanul támadják, és nem is érti, miért, amikor ő nem foglalkozik politikával, és mindenkinek csak segít. A beszélgetés végére arra jutottak, hogy mentőtiszt végzettségét nem is Magyarországon szerezte, hanem Németországban, Regensburgban, és nem magyar, hanem külföldi alteranatív mentőknél dolgozik. Sokáig Németországban élt, de már a ’80-as években is mentőzött, itthon. Viszont nem az OMSZ-nél. Mindemellett önkéntes hospice. Teljesen ingyen és bérmentve ápol otthonukban súlyos beteg, haldokló embereket. Ismert színészek, művészek kezét fogta, amikor távoztak. Nevet sajnos itt sem árult el a PestiSrácok.hu-nak.

„Majd megvágják”

A nő azt állítja, azokkal az emberekkel, akiknek a haláláról a videóban beszélt, egy Facebook-csoporton keresztül került kapcsolatba. Családtagjaik kértek segítséget ápolásukban, amikor kiderült, hogy a kórház kiadja őket. Ő felajánlotta, hogy 10 beteg otthoni ellátásában tud segíteni. Németh Athina szerint Korózs Lajos kereste meg őt, méghozzá személyesen, hogy szerepelni kellene egy videóban, és hozzátartozókat is kellene intézni, akik vállalják, hogy elmondják a velük történteket. Neki mindösszesen egyet sikerült meggyőzni, aki gyászában hajlandó volt a szereplésre.

A nő azt is állítja: ő nem mondta Korózs Lajosnak, hogy OMSZ-es, nem is tudja, miért ott vették fel a videót, sőt jelezte a politikusnak, hogy ebből baj lesz, mire az megígérte: majd megvágják. Végül ez nem történt meg. Még egy fontos dolgot mondott Németh Athina: azok a betegek, akiknek az ellátásában segédkezett, végstádiumban lévő rákbetegek voltak. Amikor a PestiSrácok.hu rákérdezett, hogy lát-e összefüggést a kórházból való kiadásuk és a haláluk között, egyértelmű nemmel felelt.

„Bizonyos képzetei”

Mindeközben a hírportál szerkesztősége levelet kapott a nő egy közeli ismerősétől, aki azt állítja, Németh Athina soha életében nem dolgozott az egészségügyben, nem mentőzött sem itthon, sem külföldön.

„Egyáltalán nem dolgozik. A testvére segíti. Sajnos nagyon sok konfliktusa volt bizonyos képzetei miatt”

– mondta az ismerős, aki azt kérte, ne írják le a nevét, mert nem szeretne konfliktusba kerülni a családdal. Az újságíró kérdésére, hogy vajon a családtagok miért nem parancsoltak megálljt ennek a történetnek, és miért nem álltak ki azzal, hogy Athina nem mond igazat, azt felelte, annyira kormányellenes a család politikai beállítottsága, hogy talán nem is bánták az egészet, vagy nem tartották fontosnak, hogy közbeavatkozzanak, tisztázzák a helyzetet. Németh Athinát ismerőse állításával is szembesítették, de azt mondta, bizonyára testvére írt a PestiSrácok.hu-nak, vagy küldött rá valakit, aki a haragosa.

Gyakorlott kamuvideós

Az elhangzottak után a PestiSrácok.hu megkereste az MSZP-t, és írt Korózs Lajosnak is. A hírportál arra volt kíváncsi, egyáltalán megpróbálták-e ellenőrizni a nő szakmai hátterét, mielőtt az állításait videóra vették, és azzal kormányellenes kampányt indítottak. Azt is megkérdezték tőle, ha kiderül, hogy a nő egyáltalán nem egészségügyi dolgozó, és nem mondott igazat, milyen következménye lesz a fake newsnak, de a portál a cikk megjelenéséig nem kapott választ az MSZP-s politikustól.

A PestisSrácok.hu emlékeztet: Korózs Lajosnak nem először gyűlik meg a baja az igazmondással. Korábban a győri kórház ügyében keveredett kellemetlen helyzetbe, amikor az időközi polgármester-választás kampányában kiállt az intézmény elé, és arról beszélt, hogy ott nem tudják ellátni megfelelően a rákbetegeket, mert a feladatra mindössze két orvos van a kórházban, közülük is az egyik rákbeteg. A győri Petz Aladár megyei Oktatókórházban egyfelől összesen 14 orvos látja el a daganatos betegeket – de még ez a hazugság volt a kisebbik baj. Abból komolyabb botrány kerekedett, hogy a politikus az orvos személyiségi és betegjogait sem tartotta tiszteletben, amikor tudta és engedélye nélkül a betegségéről tájékoztatta a nagy nyilvánosságot. Persze azóta azt a kamuvideót is letörölte a szocialista országgyűlési képviselő, a Parlament népjóléti bizottságának elnöke.