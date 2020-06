Itt vannak a nemzeti konzultáció újabb kérdései (videó)

A koronavírus-járvány gazdasági hatásaival, valamint a járvány és a migráció összefüggéseivel, továbbá a határok védelmével kapcsolatos véleményükről is megkérdezi a kormány az embereket.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány az európai országok gazdaságára is komoly hatással van, amelyek kivédésére számos terv született. Hozzátette, ezek közé tartozik Soros György terve is, amely szerint az Európai Unió országainak olyan örökkötvényeket kellene kibocsátaniuk, amelyek után generációkon keresztül, a végtelenségig fizethetnék az egyes országok és azok polgárai a kamatokat. Mindnyájunk jövőjéről van szó, ezért szeretnénk megkérdezni a magyarokat arról, mit gondolnak erről az előterjesztésről – árulta el a politikus.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a nemzeti konzultációban szó lesz emellett a koronavírus-járvány miatt csődközelbe került vállalkozások tőkeerős külföldi vállalatok által történő felvásárlásáról is. Szeretnénk felmérni, mit gondolnak a magyarok arról, hogyan lehet fellépni az ellenséges felvásárlási szándékokkal szemben – tette hozzá Kovács Zoltán.

Folytatjuk a nemzeti konzultáció kérdéseinek az ismertetését 👇🏻 Közzétette: Kovács Zoltán – 2020. június 4., csütörtök

A kormány kérdéseket tesz fel továbbá az Európai Bíróság határozatáról is, amely szerint jogellenes a tranzitzónákban ideiglenesen feltartóztatni az Európai Unióba igyekvő migránsokat, továbbá arról is, hogy szükségesnek látják-e a magyarok fenntartani a határok szigorú védelmét, ami nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió biztonságának megőrzéséről is szól.

Összesen 13 kérdés szerepel a nemzeti konzultációban – közölte az államtitkár, hozzátéve, a kormány mindenkit arra kér, hogy amiként az elmúlt nyolc alkalommal, most is ossza meg a kérdésekkel kapcsolatos véleményét akár postai, akár internetes úton visszajuttatva a kérdőívet.