Izraeli nagykövet: közös politikai alapon áll Orbán és Netanjahu

Hatalmas eredménye Magyarországnak, hogy a zsidók biztonságban érezhetik magukat itt – minderről Yossi Amrani beszélt egy interjújában. Izrael magyarországi nagykövete Orbán Viktor miniszterelnök szerdán kezdődő jeruzsálemi látogatásáról azt mondta, komoly előrelépés történt országa és hazánk kapcsolatában.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Mindebben központi szerepet játszik a két miniszterelnök jó viszonya, és a kapcsolatok fejlődését segíti a közös politikai, filozófiai gondolkodás is – tette hozzá a diplomata, aki az origo.hu hírportálnak elismerően nyilatkozott a Ferencváros és a Maccabi Tel-Aviv múlt heti mérkőzéséről is.

Kint volt az Üllői úton megrendezett Ferencváros–Maccabi Tel-Aviv mérkőzésen? Mik voltak a tapasztalatai?

Nem vagyok futballszakértő és a labdarúgás sem érdekel különösebben, de ennek ellenére elmentem a mérkőzésre. Lenyűgözött a Ferencváros szurkolóinak sportszerű buzdítása, és hogy milyen nagy erőt adtak a csapatuknak. Lenne mit tanulniuk az izraeli klubok szurkolóinak a magyar drukkerektől. Nagyon jó hangulatú mérkőzés volt. Remélem, hogy a visszavágóra sok magyar szurkoló látogat majd Izraelbe, és hasonló hangulatot teremtenek.

Mi a jelentősége Orbán Viktor ma kezdődő izraeli látogatásának?

Komoly előrelépés történt Izrael és Magyarország kapcsolatában. Mindebben központi szerepet játszik a két miniszterelnök jó viszonya, és a kapcsolatok fejlődését segíti a közös politikai, filozófiai gondolkodás is. Benjamin Netanjahu volt az első izraeli miniszterelnök, aki hivatalos látogatáson járt Magyarországon tavaly, Orbán Viktornak pedig ez az első hivatalos kormányfői látogatása Izraelben, bár korábban nem hivatalos státuszban már járt ott. Szimbolikus látogatás ez, amely további lendületet adhat a két ország közötti gyümölcsöző együttműködésnek.

Várhatóan milyen helyszínekre látogat el a magyar kormányfő és kikkel tárgyal majd a kétnapos izraeli útján?

Orbán Viktor Jeruzsálemben folytat majd tárgyalásokat Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel és Reuven Rivlinnel, az ország elnökével. Ellátogat majd a Jad Vasem központba is. A tárgyalások középpontjában természetesen gazdasági és politikai kérdések lesznek, és minden bizonnyal olyan témákról is egyeztetnek majd, amelyek nincsenek előre előkészítve.

Benjamin Netanjahu tavalyi magyarországi látogatása óta milyen területeken történt áttörés a két ország között?

Az elmúlt egy évben sikeresen dolgoztunk azokon a feladatokon, amelyeket a két miniszterelnök kitűzött Budapesten. Izrael számára az egyik legfontosabb, hogy a két ország közötti együttműködés a nemzetközi színtéren is egyre szorosabb. Az antiszemitizmus elleni harc terén tett magyar lépések a korábbiakhoz képest is magasabb szintre emelték a politikai együttműködést. Gazdasági téren az innováció bír kiemelt jelentőséggel mind Magyarországgal, mind pedig a V4-ekkel való viszonyban.

Milyen területeken lát még előrelépési lehetőségeket az izraeli-magyar kapcsolatokban?

Előrelépésre minden területen van lehetőség, de pontosan meg kell határozni a jövő prioritásait. Gazdasági és tudományos téren mindenképpen vannak még lehetőségek. Magyarország jelentős hadseregfejlesztésbe kezdett, Izrael pedig komoly tudással és tapasztalattal rendelkezik ezen a területen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A migrációs válság 2015-ös kipattanása óta nem érzi-e úgy, hogy a belbiztonsági kihívások bizonyos szempontból egy platformra helyezték Magyarországot Izraellel?

A migráció komplex probléma. Elsőként definiálni kell, hogy ki a menekült és ki a gazdasági migráns. Izraelnek világos álláspontja van e téren.

Izrael a zsidók állama, és a jövőben is a zsidók állama kíván maradni. Magyarország a magyarok állama, és természetesen joga van eldönteni, hogy ezt az egyediségét megőrzi-e a jövőben is, vagy pedig változtatni akar-e ezen a politikáján.

Lassan két éve látja el nagyköveti teendőit Magyarországon. Mennyire sikerült megismernie ennyi idő alatt hazánkat?

Szeretek Magyarországon élni, és szerencsés helyzetben vagyok, mert nagyon jó a két ország viszonya. Magyarország kulturálisan gazdag ország, és folyamatosan tanulok valami újat. Az emberek barátságosak, és éppen ezért kellemes egy ilyen környezetben dolgozni.

Mit gondol a hazai zsidóság életéről, kultúrájáról?

Magyarország rendelkezik a legnagyobb zsidó közösséggel Közép-Európában. Élénk a kulturális élete ennek a közösségnek, a zsidó életnek egyfajta reneszánsza zajlik most.

Nagyon pozitív folyamat, hogy a zsinagógák és a zsidó temetők folyamatosan újulnak meg, hiszen a zsidó kultúra a színes magyar kultúrának meghatározó része.

A magyar politikusok sokszor beszélnek a zsidó-keresztény kultúra örökségéről, és mindez pozitív fogadtatásra talál Izrael részéről.

A debreceni konzuli iroda megnyitása után terveznek-e még vidéki városokban újabbakat nyitni?

Egyelőre nincs szó erről. Elégedettek vagyunk a debreceni konzulátus működésével, mivel segíti a kétoldalú kapcsolatok további fejlődését.

Izraeli nagykövetként mit gondol, az antiszemitizmus kapcsán milyen folyamatok tapasztalhatóak Európában és Magyarországon?

Az európai és a magyar antiszemitizmus között bármilyen párhuzamot felállítani nagy hiba.

Magyarországon a zsidó kultúra virágzik, nem érkeznek olyan hírek, hogy valakit a zsidósága miatt bántalmaznának.

Ezzel szemben több nyugat-európai országban, ahol a politika nem beszél az antiszemitizmusról, több ilyen eset is történt. Több helyen támadás érte a zsidó múlt emlékeit, a zsidó embereket. Ez ellen csak határozott fellépéssel és oktatással lehet küzdeni. Az, hogy Magyarországon a zsidók biztonságban érezhetik magukat, hatalmas eredménye az országnak. Az EU több országában a vezető politikusok egy része meglehetősen ellenséges Izraellel szemben, mindez pedig gyengíti az antiszemitizmus elleni küzdelmet. Fontos, hogy az újonnan Európába érkezők megfelelő oktatásban részesüljenek, hogy ez ne legyen táptalaja az antiszemitizmusnak.

Hogyan ünnepli a modern Izrael fennállásának 70. születésnapját?

A mostani év a független és szabad Izrael születésének megünnepléséről szól. A következő nagyobb megjelenésünk a Sziget Fesztiválon lesz, ahol nemcsak a magyar, hanem a külföldi látogatók is megismerkedhetnek az izraeli kultúra több képviselőjével. Idén is lesz izraeli-zsidó filmhét, és készülünk még több kulturális programmal is, amelyekre ősz folyamán kerül sor.

Mit tart az elmúlt hetven év legnagyobb eredményének? Mi az izraeli gazdasági csoda nyitja?

Az elmúlt hetven év legnagyobb eredménye, hogy a semmiből létrejött egy modern és sikeres ország. Katonai és kulturális téren, valamint a sport területén is a világ meghatározó állama lett Izrael.

Csillapodni látszanak a kedélyek azóta, hogy Trump elnök Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosának. Eddig hány állam költöztette Jeruzsálembe a nagykövetségét, és hányan tervezik?

Az Egyesült Államok mellett több közép-amerikai ország is átköltöztette már a nagykövetségét Jeruzsálembe.

Jeruzsálem a zsidó emberek és Izrael fővárosa. Jól mutatja ezt, hogy Orbán Viktor is Jeruzsálembe látogat, és nem más városba.

Tud-e arról, hogy Magyarország is tervezi-e a költöztetést?

Erről Magyarország kormányának kell dönteni.

Borítókép: Yossi Amrani, Izrael budapesti nagykövete beszédet mond a Raoul Wallenberg-díj átadóján Budapesten 2018. január 17-én

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd