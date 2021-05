Jakab Péter végleg baloldalivá tette a Jobbikot

Antiszemita, idegengyűlölő pária alakulatból baloldali éltanuló lett Jakab Péter vezetésével a Jobbik Gyurcsány Ferenc gyorstalpaló tanfolyamán. Ma már a határon túli magyarok vagy a kereszténység kapcsán is a Demokratikus Koalícióhoz húz az egykori nemzeti radikális párt, amelynek eknöke a baloldal erős emberének hízeleg a Facebookon.

Ezt ne hagyja ki! Nem találják a főpolgármester díjnyertes szakdolgozatát

„Aki a Jobbikra akar szavazni, az tegye, de tudjon róla, hogy ezzel az MSZP-t és az SZDSZ-t támogatja, ugyanis a Jobbik e két párt fantomszervezete”

– fogalmazott Csurka István 2009-ben annak ellenére, hogy a Jobbik kezdetben nacionalista erőnek tűnt, amit szimbolikus akciói is alátámasztani látszottak. Az egyik első ilyen lépésük például a 2003 karácsonyára meghirdetett országos keresztállítás volt.

A néppártosodás felé masíroztak

A Jobbik ekkoriban még hazánk uniós tagságát is ellenezte, 2004-ben nem is indultak az EP-választásokon, sőt egy 2012 januárjában tartott megmozduláson uniós zászlót is égettek. Vona Gábor pedig az EU-ból való kilépést szorgalmazta, amikor a Nemzeti dalt parafrazálva azt mondta: „A magyarok Istenére esküszünk, hogy tagok tovább nem leszünk.”

Szintén radikális lépésnek számított a Magyar Gárda nevű paramilitáris szervezet 2007-es megalapítása amelynek tagjai még abban az évben több általuk cigánybűnözéstől sújtottnak mondott településen is elrettentő célú felvonulást tartottak.

A 2010-es parlamenti választásokon a Jobbik bejutott az Országgyűlésbe, és ezután is az idegengyűlölő megszólalásokkal tarkított radikális vonalat vitte tovább.

Gyöngyösi Márton, aki azóta a párt EP-képviselője lett, 2012 novemberében például arról beszélt a parlamentben, hogy ideje lenne felmérni, hány zsidó származású képviselő van a magyar országgyűlésben.

A 2014-ben ismét a parlamentbe jutott a Jobbik. Ekkor kezdődött meg a néppártosodásnak nevezett irányváltás, amelynek jegyében a párt 2015-ös kongresszusán Vona Gábor már azt mondta, „aki náci romantikára vágyik, aki pogromokra vágyik, aki vulgáris, erőszakos politikára vágyik, annak nincs helye ebben a pártban, az eltévesztette a házszámot”.

A G-nap után a Jobbik Simicska Lajoshoz kezdett közeledni, aki egyre több felületet biztosított számukra a kezében lévő médiumokban.



A párt 2017-es kormányellenes plakátkampányakor az oligarcha cégei például a Jobbiknak tizedét számították csak fel annak az összegnek, amit korábban az LMP alapítványa fizetett a plakáthelyekért.

A választások előtt a párt ráerősített a néppártosodási narratívára: Vona Gábor még a Spinoza-házba is elment Canossát járni, hogy szalonképessé tegye magát a baloldalon, amelynek több prominens személyisége ekkor már arról beszélt, hogy a Jobbikkal össze kell fogni. Heller Ágnes például arra biztatta az ódzkodókat, hogy „fogják be az orrukat”, amikor szavaznak.

Teljes pálfordulás

A 2018-as voksoláson a Jobbik még nem működött együtt formálisan a baloldallal, és a Fidesz–-KDNP ismét kétharmados győzelmet aratott. A kudarc után lemondott Vona Gábor, aki után Sneider Tamás lett a pártelnök. Toroczkai Lászlót és Dúró Dórát kizárták, akik létrehozták Mi Hazánk Mozgalmat, amihez számos, a Jobbikból kilépő nemzeti érzelmű személy csatlakozott. A Jobbiknak sorra szűntek meg az alapszervezetei. Sneider Tamást pedig 2020 januárjában Jakab Péter váltotta.

Az új elnök februárban még azt mondta, az ellenzék tortájában Gyurcsány Ferenc a mazsola, és ő nem szereti a mazsolát, de egy márciusi interjúban már úgy nyilatkozott: „Nekünk nem az a dolgunk most, hogy a különbségeket keressük.”

Jakab Péter alatt felgyorsult a Jobbiknak a baloldalhoz való közeledése. Annak ellenére hogy még a 2018-as jobbikos programban is arról írtak, hogy a balliberális kormányzás maradandó károkat okozott a nemzeti összetartozás tekintetében, az új elnök egy interjúban már azt pedzegette, hogy el kellene venni a határon túli magyarok szavazati jogát.

„Az, hogy akik nem itt adóznak, hogyan szóljanak bele az itteni politikába, szavazat szintjén, netán szószóló útján – ez legitim vita lehet” – fogalmazott egy interjúban.



Az is előfordult, hogy az egykor a politikai köztudatba keresztek állításával berobbanó párt egy a Fidesz szavazóit fanatikusként bemutató, feszületet tartó embereket ábrázoló mémet osztott meg a Facebookon.

Ez még Vona Gábort is megszólalásra késztette. „Most tényleg a feszület meg Jézus a legnagyobb probléma a NER-rel?” – kérdezte a volt pártelnök, és hozzátette: „Szégyellem magam, és örülök, hogy nem vagyok most köztetek. Ez gyalázat. Balról előzzük a DK-t.”

Gyurcsány kedvenceként hízeleg Jakab

A Jobbik a 2019-es önkormányzati választásokon már együttműködött a baloldallal, a 2020. októberi szerencsi időközi voksoláson pedig korábbi antiszemita megjegyzései ellenére is a jobbikos Bíró Lászlót támogatta a baloldal.

Az új szövetség pártjai tavaly decemberben bejelentették, hogy együtt indulnak 2022-es választásokon, annak ellenére, hogy a Jobbik alapító nyilatkozatában az áll: „A Jobbik Magyarországért Mozgalom előtt álló elsődleges feladat a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból.”

Mindezt megkoronázza, hogy Jakab Péter már a Facebookon is a DK elnökéhez dörgölődzik. Történt, hogy az őszödi beszéd évfordulóján Orbán Viktor bejegyzést tett közzé, amire Gyurcsány Ferenc úgy reagált: „Ha a miniszterelnök a héten megnyeri a Telex e heti lájkbajnokságát, úgy látom, azért is én leszek a hibás.” Erre hamarosan megérkezett Jakab Péter behízelgő válasza is. „Ne aggódj, nem fogja” – szólt hozzá a bejegyzéshez hűséges szövetségesként a Jobbik elnöke.

Eljutottunk oda, hogy a Jakab Péter vezette Jobbik beteljesíti Csurka István szavait, aki annak idején megjósolta, hogy megbízást teljesítve a nemzeti erők ellen fordulnak majd.

Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik vezérszónoka felszólal