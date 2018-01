Jobbik: a kormány a magyarokat elüldözi, a migránsokat befogadja

A párt hivatalos álláspontja az, hogy se szegény migránsra, se gazdag migránsra, se titkos migránsra nincs szükség.

Jakab Péter, az ellenzéki párt szóvivője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján vitatta a kormányfő azon szavait, miszerint Magyarország csak átmeneti oltalmat nyújt 2300 menedékkérőnek és abban a pillanatban, hogy már nem szorulnak védelemre, vissza kell menniük oda, ahonnan jöttek, sosem lesznek magyar állampolgárok.

Megjegyezte: ehhez képest a Belügyminisztérium 2015 végén pályázati felhívást tett közzé arról, hogy a kormány 131 millió forintból támogatja a többi között azt, hogy a migránsok magyar állampolgárok lehessenek. A pályázat végrehajtásának határideje 2018. június 30., magyarán a választások éve – jelezte a szóvivő, hozzátéve: a pályázat deklarált célja a migránsok politikai aktivitásának növelése.

Értékelése szerint arról van szó, hogy Orbán Viktor nem akarja hazaküldeni az érintetteket, akik egyebek mellett lakhatási támogatást, segélyt és munkalehetőséget is kapnak, és még arra is ösztönzik őket, hogy legyenek magyar állampolgárok és szavazzanak.

A képlet arról szól, hogy a kormány a magyar embereket elüldözi, a migránsokat meg befogadja – vélekedett Jakab Péter, kifejtve: a külföldön élő magyarok választási részvételét megnehezítik, a migránsok számára ugyanezt megkönnyítik. Ez maga a hazaárulás – fogalmazott.

A jobbikos politikus azt is mondta: a miniszterelnök most még elmenekülhet Bécsbe, hogy ne kelljen részt vennie a parlament rendkívüli ülésén, de április 8-án meg kell buknia.

A szóvivőt kérdezték arról, hogy sajtóhírek szerint Ukrajnában bűnözők is visszaélhettek a könnyített honosítással. Válaszul jogi lépéseket helyezett kilátásba, mint mondta, akár 5-6000 bűnöző is bejuthatott és fiktív lakcímet létesíthetett, s ez egyéni mandátumok sorsát is befolyásolni tudja.

Arra a kérdésre, hogy Vona Gábor pártelnök vitatott török nyelvű mondatait követően a közönség a Szürke Farkasok nevű szervezetet emlegette, azt felelte, a Jobbik ebben a témában már jogerősen nyert a bíróságon.

Arra a felvetésre, hogy az iszlám az utolsó reménysugár-e, azt válaszolta: a magyar népnek megvan a maga kulturális közege, ezt kell megvédeni „például attól az Orbán Viktortól, aki 2015-ben azt mondta, hogy nagy tisztelettel fogadja Magyarország az iszlám világból érkezőket”.

A szóvivő arra, hogy mi a párt hivatalos álláspontja arról, hogy a pártelnök Allahot említette beszédében, úgy reagált: a hivatalos álláspont az, hogy se szegény migránsra, se gazdag migránsra, se titkos migránsra nincs szükség és meg kell védeni az országot attól az Orbán Viktortól, aki ezek mindegyike előtt „szélesre nyitja Magyarország kapuit”.