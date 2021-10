Karácsony Gergely megszorítócsomag bevezetéséről beszélt a Partizán csütörtök esti élő adásában. A főpolgármester azt állította, erről a csomagról őt még meg kell győzni, az általa vezetett 99 Mozgalom júliusban meghirdetett gazdaságpolitikai programja azonban arra utal, hogy borítékolhatóan lesznek megszorítások Karácsony győzelme esetén.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony belengette a megszorításokat

„Én nem akarom őszödi beszéddel kezdeni miniszterelnökként. Olyan dolgokat mondok, amikről úgy gondolom, hogy meg tudom csinálni” – mondta Karácsony Gergely a Partizán című műsor csütörtök esti adásában. Az is elhangzott, hogy a második fordulóban harmadikként továbbjutó Márki-Zay Péter visszalépése kapcsán indított egyezkedés egyik feltétele az euró bevezetése volt, amiről Karácsony azt mondta, támogatja. Viszont azt is azonnal megjegyezte, nem lehet tudni, hogy ha nyernek, a mostani kormány mekkora költségvetési hiányt hagy rájuk, és hogy emiatt majd szükség lesz-e megszorításokra – írja a Magyar Nemzet. A baloldal és Karácsony nem először kacérkodik az adóemelések, megszorítások gondolatával. A Karácsony Gergely által vezetett 99 Mozgalom még júliusban meghirdetett gazdaságpolitikai programja arra utal, hogy a főpolgármester győzelme esetén a megszorítások mindenképpen bekövetkeznének.

ÚJ ADÓK, ADÓEMELÉSEK JÖNNÉNEK

A Karácsony Gergely által vezetett 99 Mozgalom gazdaságpolitikai programja a baloldali önkormányzatok már jól ismert attitűdjével, országos szinten a közterhek növelésére vonatkozó tervek sokaságát valósítaná meg. Karácsonyék elképzelései illeszkednek a balliberális városvezetők által az elmúlt másfél évben követett önkormányzati politikához, amelyet a lakbéremelés, az építmény- és telekadó emelése, a bölcsődei térítési díj bevezetése, a 13. havi illetmény és juttatások elvétele, az ingatlanhoz jutási támogatás megvonása, illetve a gyermekétkeztetési díj megemelése jellemzett.

Az online elérhető programjuk szerint vagyonadót, illetve „szolidaritási” adót vezetnének be, továbbá megemelnék a társasági adókulcsot is.

A tervezett új közteherrel kapcsolatos kulcsfontosságú elemekre – például az adó pontos mértékére – nem térnek ki. A „szolidaritási” adó és a társasági adókulcs növelése a vállalkozásoktól vonna el forrásokat. A balliberális mozgalom ezen túlmenően „zöldadót és zöldilletéket” is kivetne, amely a fogyasztókat is terhelné.

Ismertek azok a tervek, miszerint a háztartásokat is érintő, egységes zöldadót vezetnének be az Európai Unió területén. A jelek szerint Karácsonyék a programjukban egyenesen kijelentik, hogy a magyar családokra is kivetnék a fogyasztás és energiafelhasználás után fizetendő zöldadót. Teszik ezt annak ellenére, hogy a május végén megtartott állam- és kormányfők találkozóján Orbán Viktor leszögezte: a klímaváltozás elleni harc árát a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó vállalatoknak, és nem az átlagembereknek kell megfizetniük.

PROGRESSZÍV ADÓEMELÉS

A mindenki számára elérhető program szerint többek között a jól bevált alacsony szintű, egykulcsos személyi jövedelemadó rendszerét is eltörölné Karácsony mozgalma. A jelenleg érvényben lévő adózási szabályozás beváltotta a hozzá fűzött reményeket: biztosítja a rendszer igazságos működését, mivel a magasabb jövedelemmel rendelkezők most is több adót fizetnek.

A progresszív vagy más néven többkulcsos adórendszert 2010 előtt, Gyurcsány Ferenc kormányzása idején használták. Ennek az a lényege, hogy az állam sávokat határoz meg, és ettől teszi függővé, ki hány százaléknyi adót fizet be.

Májusban a Hír TV egyik műsorában Vadász Iván adószakértő vázolta fel annak az eshetőségét, mi lenne, ha most a 2010-ben alkalmazott többkulcsos adórendszerrel számolnák a fizetéseket. Mint mondta, ma, ha vesszük a KSH adatszolgáltatását, ami szerint a bruttó jövedelem 411 ezer forint átlagban, akkor ennek a 15 százalékos adója 61650 forint. Ha viszont a DK tervezett adórendszerét alkalmaznánk, a mai bruttó átlagjövedelem után is nyolcezer forinttal több adót kellene fizetni. A szakember szerint nem igaz a DK azon állítása, hogy a többkulcsos adó bevezetése csak az átlagon felül keresőket érintené hátrányosan. Ezzel szemben a valóság az, hogy a progresszív adózási rendszer megvalósulása nagymértékű pénzügyi elvonást jelentene elsősorban a – magyar gazdaság motorját a fogyasztás élénkítése által olajozó – középosztály számára.

AZ ADÓ-VISSZATÉRÍTÉST IS KRITIZÁLTÁK

Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök januárban először a fiatalok, vagyis a 25 év alatti munkavállalók áprilisban bevezetett személyi jövedelemadó-mentességét, majd júniusban a szülők által 2020-ban befizetett személyi jövedelemadó összegének a visszatérítését jelentette be. A miniszterelnök júniusi tájékoztatója után az szja ügyében – a gazdasági élet szereplői mellett – megszólalt a belpolitika számos résztvevője is. Gyurcsány Ferenc DK-elnök parlamenti felszólalásában például „észszerűtlen” és „elvetemült adócsökkentésekként” kritizálta a kormány terveit, míg a Jakab Péter vezette Jobbik ezzel homlokegyenest az emberek „túladóztatásáról” beszélt. A számadatok tükrében viszont nyilvánvaló, hogy a közel 150 milliárd forintos intézkedésnek köszönhetően a becslések szerint majdnem havi hatvanezer forinttal több marad a fiatal munkavállalóknál, illetve a 2020-as évre akár 1,4-1,6 millió forint is visszakerülhet egy-egy családi kasszába.