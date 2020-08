Karácsony utasította az idősotthonokat, de azt nem tudni, mit kezdene az ápolóhiánnyal

Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán osztotta meg az idősotthonok igazgatóinak kiadott, a koronavírus esetleges második hullámával szembeni védekezésére vonatkozó intézkedési utasításait. A dokumentum azonban hiányos, többek között arra sem tér ki, hogy a Pesti úti idősotthonban hogyan fogják megszüntetni az ápolói létszámhiányt.

Nyilvánosságra hozta augusztus 10-én Budapest városvezetése a koronavírus járványra vonatkozó, az idősotthonok igazgatóinak kiadott utasításokat. Karácsony Gergely főpolgármester által közzétett kilencpontos dokumentumot saját bevallása szerint a fertőzésveszély eddigi tapasztalatai alapján az esetleges második hullámra való felkészülés jegyében állították össze, és egy hónapja küldték el a fővárosi fenntartású intézmények vezetőinek. Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írta, egy szakértői csapatot kért fel az első hullám tapasztalatainak elemzésére, felmérték a fővárosi fenntartású idősotthonok igényeit, az intézményvezetők véleményét. A főváros tartalékot különített el a védekezéshez szükséges eszközökből és a saját forrásból beszerzett tesztekből is.

A Magyar Nemzet szerint a fővárosi utasítás kitér arra is, hogy az intézmények vezetői fordítsanak fokozott figyelmet a jogszabályban előírt és a fenntartó által biztosított személyi és tárgyi feltételek meglétére, a jogszabályban előírt szakdolgozói álláshelyek betöltöttségére. A dokumentumban foglalt irányelvek szerint az intézmények látogatással és kijárással kapcsolatos szigorú protokolljainak fenntartása továbbra is indokolt. Van lehetőség az országos tisztifőorvosi határozatoktól, utasításoktól, eljárásrendektől szigorúbb szabályok alkalmazására, de a protokollokon való további enyhítésre a központi kormányzati enyhítő döntések esetén is csak külön előzetes fenntartói jóváhagyással van lehetőség.

A központi utasítás alapján állandó készültséget kell fenntartaniuk az intézményeknek a betegség tüneteit mutató gondozottak azonnali elkülönítésének biztosítására, írásban kell rögzíteni a további fertőzés lehetőségének kizárására vonatkozó gyakorlati megvalósítását, az intézményben rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével. Ha az intézményi ellátottaknál és dolgozóknál fertőzésre utaló jeleket tapasztalnak, azonnali hatállyal intézkedik a lezárásról és a látogatási tilalomról, valamint vírustesztek elvégzéséről.

Karácsony Gergely kérte az idősotthonok vezetőit, hogy ha a tapasztalatok alapján az intézményben indokolt újabb izolációs helyek létrehozása, akkor annak felmérését, kialakítását kezdjék meg, és a megvalósítást követően azonnal tájékoztassák a fenntartót. A főpolgármester felhívta a intézményvezetők figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata értelmében fekvőbeteg-gyógyintézetből és kórházból csak negatív teszteredménnyel adhatnak ki pácienst. Továbbá csak akkor vehetnek fel új ellátottat, ha rendelkezésre áll a négy napnál nem régebbi PCR-vizsgálat negatív eredménye. Ha az adott kórház a tesztelést nem végzi el, és a lakó felvétele, illetve visszavétele nem elkerülhető, a fogadó intézmény köteles izolálni a visszatérő ellátottat és kérni a fenntartótól a tesztelését. Karácsony Gergely hétfői bejegyzésében azt írta, az utasításban foglaltak teljesítése folyamatos, ezzel párhuzamosan folyik azok elvégzésének ellenőrzése is, a Városháza és az idősotthonok szakmai stábjai közötti kapcsolat rendszeres.

A főpolgármester ugyanakkor arra nem tért ki, hogy a Pesti úti idősotthonban elsőként elhunyt idős asszony hozzátartozói által jogi képviselőként megbízott Futó Barnabás ügyvéd szerint a főpolgármester személyes büntetőjogi felelőssége is felmerülhet a Pesti úti otthonban történt megbetegedések és halálozások miatt.

A jogász a Hír TV-nek tett nyilatkozata szerint indítványára a Nemzeti Nyomozóiroda bizonyítékként kezeli a Fővárosi Kormányhivatalnak a Pesti úti idősotthonban történt fertőzések okát kivizsgáló, a fenntartót elmarasztaló megállapításait.

Karácsony Gergely arra sem reagált, hogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter múlt heti Kormányinfón elhangzott tájékoztatása szerint a fővárosnak biztosítania kell a törvényes működési feltételeket az idősotthonban, ha erre nem képes, akkor át kellene adnia más fenntartónak az intézmények működtetését.

A koronavírus-járvány miatt eddig 55 idős ember hunyt el és 313 gondozott és 26 dolgozó fertőződött meg a Pesti úti intézményben. A kormányhivatal vizsgálata szerint jelen pillanatban nem elegendő a megfelelő ellátáshoz szükséges ápolói létszám a Pesti úti idősotthonban, de főpolgármester arra a kérdésre sem adott egyértelmű választ, hogy hogyan fogják megszüntetni a létszámhiányt az intézményben. A dokumentumban nincs konkrét utalás arra sem, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően van-e már állandó orvos a Pesti úti idősotthonban.

Futó Barnabás ügyvéd szerint a belső vizsgálat azt igazolja, hogy a főváros 2019 novemberében felére csökkentette az intézmény dolgozóinak létszámát, ez a döntés pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy koronavírus fertőzés gócpont alakulhatott ki a Pesti úton.

Mint ismeretes, Karácsony Gergely főpolgármester egyetlen alkalommal sem látogatott el a fővárosi fenntartású, gondjaira bízott Pesti úti idősotthonba.