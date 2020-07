Kétes múltú aktivista szervezi a konzultációs ívek törvénytelen gyűjtését Üllőn

Egy zsarolással gyanúsított férfi vezeti az üllői baloldal konzultációs íveket begyűjtő akcióját – írja az Origo. A gyanú szerint K. Károly több százmillió forintot akart megszerezni zsarolással az egyik ismerősétől, de miután a rendőrség hajtóvadászatot indított ellene, inkább feladta magát.

A baloldal Üllőn is szervezkedik a nemzeti konzultáció ellen, a feladatot az Üllő Te Vagy Egyesület (ÜTVE) vállalta magára – derül ki az Origo birtokába jutott bejegyzésekből. Egyébként a baloldali pártok az ÜTVE jelöltjeit támogatták az önkormányzati választáson, azaz a szervezet egyfajta ernyőszervezetként működött, illetve működik a mai napig.

Az akció sikerességének érdekében a szervezet nemrég még egy Facebook-eseményt is létrehozott, ahol a konzultációs ívek leadására buzdítják a baloldali szimpatizánsokat. „Kedves Üllő! Sokan érdeklődtetek már, hogy lesz-e Üllőn gyűjtőpont. Jelentjük, hogy az Üllő Te Vagy Egyesület hivatalos gyűjtőpont lett. Aki nem ért egyet a kormány döntéseivel, (…) hozza el (személyes adatokat tartalmazó) BORÍTÉK NÉLKÜL” – áll a felhívásukban.

A rendőrök hajtóvadászatot indítottak ellene

Az Origóhoz eljutott bejegyzések alapján az egyik leglelkesebb szervezőnek egy K. Károly nevű férfi bizonyult, aki több üllői fórumon is tolmácsolta Hadházy Ákos és Szél Bernadett kérését. Egyik bejegyzésében például a gyűjtőpontok helyszíneit sorolta fel. Egy korábbi írásában pedig lelket próbált önteni az erre fogékony szavazókba. „Fantasztikusak vagytok. Még csak most kezdtük el gyűjteni az íveket, máris 71 összegyűlt” – írta lelkendezve úgy, hogy közben a kormánynak már több mint 400 ezren küldték vissza a válaszokat.

Az Origo úgy tudja, hogy K. Károly megegyezik azzal a férfival, aki 2015-ben belekeveredett egy zsarolási ügybe. A Blikk írta meg elsőként: miután az ismert raliversenyző megszökött a rendőrök elől, Vecsésen, különböző helyeken bujkált. A gyanú szerint

a konzultációs íveket begyűjtő baloldali szervezet vezéraktivistája egy olyan ismerősét zsarolta, akitől elloptak több százmillió forintot.

A férfitől először csak tízmilliót követelt, majd vérszemet kapott, és a tétet több százmillióra emelte. Azzal fenyegette a férfit, hogy olyan vallomást tesz, amellyel börtönbe juttatja őt és rokonát is.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályának tájékoztatása szerint a zsaroló az általa követelt készpénz egy részét Vecsésen vette át, ekkor megpróbálták elfogni a rendőrök. Csakhogy a zsaroló a pénzzel együtt autóba ült.

Menekülés közben két rendőrre is ráhúzta a kormányt, de mindketten félre tudtak ugrani

– írta a Blikk, hozzátéve, hogy információik szerint a rendőrök kilőtték a férfi autójának a kerekét üldözés közben. Ennek ellenére padlógázzal menekült.

Végül belefáradt abba, hogy a rendőrség folyamatosan a nyomában lohol, és inkább feladta magát. Sajtóértesülések szerint a pénz nagy része megmaradt, a hatóságok lefoglalták azt.

Az Origo kérdésére a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy a Bűnügyi Osztály 2016. július 11-én vádemelési javaslattal befejezte a zsarolás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, a keletkezett iratokat megküldte a Szentendrei Járási Ügyészségnek.

Csalhattak a választási kampányban

Nem ez volt az utolsó furcsa ügy az ÜTVE körül. A tavalyi önkormányzati választási kampányban a szervezet egyik politikusa azzal dicsekedett közösségi oldalán, hogy lefotózta az addig összegyűjtött ajánlóíveket. „Nem lehet gond az ajánlásokkal. De azért minden egyes ívet lefotóztunk, mielőtt leadtuk, ha esetleg csoda történne…” – írta az azóta önkormányzati képviselőnek megválasztott Fricsovszky-Tóth Péter.

Csakhogy az ajánlóívek másolása, sokszorosítása, fénymásolása, illetve duplikált adatbázisok létrehozása tilos, amiért akár börtönt is kiszabhat a bíróság.

Politikailag vezérelt akció

Ahogy több cikkünkben is beszámoltunk róla: a Nemzeti Konzultáció elleni támadás egyik vezéralakja a radikális baloldali Hadházy Ákos. Az LMP-ből kilépett független országgyűlési képviselő szövetségeseivel azt kérte a baloldal támogatóitól: a kérdőíveket ne küldjék vissza a kormánynak, hanem azokat adják le a baloldali pártok képviselőinek, aktivistáinak.

A radikális baloldali politikus felhívására több településen is elkezdték begyűjteni a konzultációs íveket. Erre több esetben is jogszabályellenes módon került sor: egy szolnoki baloldali aktivistáról videó is készült, ahogy a postaládából ellopja a konzultációs ívet. De Debrecenben és Mezőtúron is megpróbálták megakadályozni, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket.

Hadházy Ákos akciója körül egyébként egyre több a furcsaság: kiderült, hogy évek óta bizalmi kapcsolatban van Kovács-Angel Mariannával, a 24.hu újságírójával. Ezt mutatja, hogy a baloldali hírportál munkavállalójának és férjének ugyanabban a budapesti lakásban van bejelentett vállalkozása, mint ahol Hadházy alapítványának postacíme is van.

Aggályos az ívek begyűjtése

Nem aggasztja a baloldali politikusokat és politikai aktivistákat az sem, hogy Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke többször is aggályait fejezte ki Hadházyék akciójával kapcsolatban. Álláspontja szerint, ha a kérdőíveket az érintetteken kívüli harmadik személy gyűjti be, az demokratikus jogállami megoldással megy szembe.

„Egyes országgyűlési képviselők, ellenzéki pártok és akciócsoportok arra szólítják fel az embereket, hogy ne a kormánynak, hanem nekik küldjék el a kérdőíveket” – mondta.

Kifogásolta, hogy a kérdőíveken szereplő adatokat szimpatizánsi adatbázis építésére is fel tudják használni. Jelezte: személyes adatok esetén az unió adatvédelmi rendeletének szabályai alkalmazandók, amely a pártokra és az országgyűlési képviselőkre is vonatkozik.