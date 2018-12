Kiderült, mikor találkozhat újra Trump és Kim Dzsong Un

Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy valószínűleg januárban vagy februárban találkozik újra Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel, a júniusi szingapúri első csúcstalálkozójuk után.

Donald Trump a G20 országcsoport Buenos Aires-i csúcsértekezletéről hazatérőben repülőgépén beszélt erről újságíróknak.

Három lehetséges helyszíne van a találkozónak – tette hozzá a Fehér Ház, de több részletet erről nem közöltek. Trump azt is elmondta, hogy „valamikor” az Egyesült Államokban is vendégül fogja látni az észak-koreai vezetőt.

A szingapúri csúcson megállapodtak abban, hogy elkezdik a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítését, és ennek folyományaként amerikai és észak-koreai tisztségviselők találkozókat tartanak, de elemzők szerint a megállapodásnak egyelőre semmilyen kézzelfogható eredménye nincs – írta a Kyodo hírügynökség.

Trump a Buenos Aires-i csúcson külön találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és megállapodtak, hogy a két ország nem vet ki újabb vámokat egymás áruira – közölte mind Peking, mind Washington.

A Trump-kormány mostanra 200 milliárd dollár értékű kínai áru 10 százalékos megvámolására emelte a Kínával szembeni kereskedelmi fellépését, és azt tervezte, hogy jövőre tovább emeli a szintet, de Trump most megállapodott Hszivel, hogy nem hajtják ezt végre, és Kína sem szigorítja válaszlépéseit.

Abban is megállapodtak viszont, hogy a két fél tárgyal a technológiai és szellemi tulajdon jogának ügyéről, és ha 90 napon belül nem jutnak megállapodásra ebben a kérdésben, akkor folytatódik a vámemelés, konkrétan az Egyesült Államok 25 százalékosra emeli a 200 milliárd dollár értékű kínai áru vámját – közölte a Fehér Ház.

A technológiai és szellemi tulajdon joga régóta vitás terület a két ország között. Az Egyesült Államok azzal vádolja Kínát, hogy nem tartja tiszteletben ezeket. A Kyodo úgy értesült, hogy Hszi most ígéretet tett néhány amerikai kérés teljesítésére. Hszi azt is megígérte, hogy Kína jobban megnyitja piacát az amerikai áruk előtt, és ezzel csökkenteni fogja kereskedelmi többletét az Egyesült Államokkal szemben.

Donald Trump és Hszi Csin-ping 2017 novembere óta most találkozott először személyesen.

Hszi üdvözölte, hogy Trump a jövő év elején ismét találkozik Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel, Trump pedig dicsérte Kínát azért, hogy segít a Koreai-félsziget atomfegyver-mentessé tételére tett erőfeszítésekben.

Trump a G20-as csúcson Mun Dzse In dél-koreai elnökkel is tárgyalt külön, és ebben a beszélgetésben is az észak-koreai atomprogram felszámolása volt a fő téma.

