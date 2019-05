Kirándulóhajók égtek le a Fertő tó osztrák felén (videó)

Több kirándulóhajó is porig éget Fertőmeggyesen egyelőre ismeretlen okokból.

A tűzoltóságot kora délután riasztották Fertőmeggyesi (németül Mörbisch am See) kikötőbe -számolt be róla az ORF Burgenland.

A portál beszámol róla, hogy először nem volt egyértelmű, honnan csaptak fel a lángok. A tűzoltóság szerint az egyik hajó elszakadhatott a mólótól és ezért terjedhetett át a tűz a többi járműre.

https://www.facebook.com/979161472222861/videos/404981523422364/

Összesen hét hajó volt a kikötőben, ebből négy égett le, hiába vonult ki a tűzoltóság 32 autóval és öt hajóval.

Mörbisch: Rundfahrtschiffe in Brand Im Hafen von Mörbisch am Neusiedler See ist am Montagnachmittag Feuer ausgebrochen, drei Boote brennen, die Feuerwehr ist im Großeinsatz: https://www.bvz.at/eisenstadt/update-bilder-und-video-rundfahrtschiffe-in-moerbisch-in-brand-moerbisch-braende-burgenland-brand-neusiedler-see-schiffsunglueck-146276817 Közzétette: BVZ – 2019. május 6., hétfő

A beszámoló szerint az oltást nehezítette az erős szél, és szemtanúkra hivatkozva azt is írja a portál, hogy a helyszínen levő gázpalackok közül több felrobbant.

A lap úgy értesült, hogy személyi sérülés nem történt, de a kár jelentős. Hermann Weiss, a helyi hajózási társaság vezetője szerint a kár több százezer euró.