Kitört egy vulkán Új-Zélandon, sokan eltűntek (videó)

Kitört a fehér-szigeti vulkán hétfőn Új-Zélandon – közölte a szigetország katasztrófavédelmi hatósága. Legfrissebb értesülések szerint többen eltűntek, illetve megsérültek.

Az Északi-sziget keleti partvidékétől mintegy 50 kilométerre található tűzhányó közepes hevességgel tört ki. A hatóság figyelmeztetést adott ki, hogy veszélyes a közvetlen közelében tartózkodni.

Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök szerint nagyjából százan lehettek a vulkán lejtőin, illetve a térségében, amikor a fokozott vulkanikus aktivitás megkezdődött helyi idő szerint délután negyed háromkor. A kormányfő hozzáfűzte, hogy

A szigetre hét mentőhelikopter indult orvosi személyzettel.

Judy Turner, Whakatane terület polgármestere szerint többen megsérültek a kitörésben. „Nem tudom biztosan, hogy ezek az emberek a szigeten vagy annak közelében tartózkodtak-e, de egy csoport minden bizonnyal orvosi segítségre szorult” – mondta. Hozzátette: látszólag a vulkántól messzebb, az Északi-sziget partvidékén élő emberek biztonságban vannak.

A New Zealand Herald helyi lap a mentőszolgálatra hivatkozva mintegy húsz sérültről tud.

A dpa német hírügynökség a vulkánról élőben közvetített felvételekre hivatkozva úgy értesült, hogy

A képsorokon több mint féltucat embert lehetett látni a kráter peremén belül, amikor a tűzhányó hirtelen kitört és a kép elsötétült.

#LATEST There are fears for people who were on the island at the time of the eruption. Images from the White Island Crater Rim camera appear to show people at 2.10pm. The explosions happened shortly after.

LIVE UPDATES ➡️ https://t.co/prg5zz4ban pic.twitter.com/s3iBIl2Qo3

— nzherald (@nzherald) 2019. december 9.