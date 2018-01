Kiválóan teljesített a Liszt Ferenc-repülőtér a biztonsági ellenőrzésen

Kiválóan megfelelt a budapesti Liszt Ferenc-repülőtér az Európai Bizottság mobilitáspolitikai és közlekedési főigazgatóságának biztonsági ellenőrzésén – tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság.

Az uniós rendeletben szabályozott szigorú ellenőrzésen a polgári légi közlekedés védelmét szolgáló szabályok betartását vizsgálták, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) feladata a közösségi előírások betartása és betartatása – közölték a rendőrség honlapján, amelyen a Zsaru Magazinban megjelent cikket idézték.

Az írás szerint a reptéri rendőrök látják el az utasbiztonsági ellenőrzés felügyeletét és fegyveres biztosítását, valamint az utas- és repülőtér-biztonsági feladatokat végző szervezetek szakirányítását és szakmai felügyeletét is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Utaltak arra, hogy az Európai Bizottság tisztviselői rendszeres időközönként szigorú, többnapos biztonsági ellenőrzéseket végeznek a tagállamok nemzetközi repülőterein.

Közölték: a legutóbbi, 2013-ban végzett kontroll nyomán biztonságos minősítést kapott a budapesti repülőtér. A most végzett felülvizsgálat alapján pedig sikerült ezt a státuszt megőrizni.

A négyfős bizottság, amely kiegészült az Egyesült Államok közlekedési hatóságának megfigyelőjével, január 15-étől öt napon át kísérte figyelemmel a légiközlekedés-védelmi előírások alkalmazását. A többi között ellenőrizték az utasok, a csomagtérbe feladott poggyászok, valamint a személyzet átvizsgálásának folyamatát is, illetve a védelmi berendezéseket.

Kitértek arra, hogy az ellenőrzés meglepetésszerű, az érintett hatóságokhoz mindössze két héttel az ellenőrzés előtt juttatják el a kontroll programját, ekkor pedig már késő volna megkezdeni a rendszer felülvizsgálatát. Vagyis a biztonságos minősítéshez folyamatos magas színvonalú munka szükséges.

A repülőtéren működő cégek és dolgozóik csak a vizsgálat indulása után kaphattak tájékoztatást a kontroll megkezdéséről.

A minősítés azért is fontos, mert azzal az országgal szemben, amelyben súlyos hiányosságokat tárnak fel, komoly szankciók léphetnek érvénybe. A többi tagállam haladéktalanul tájékoztatást kap a kedvezőtlen eredményről, amelynek alapján korlátozó intézkedéseket vezethetnek be. Végső esetben a repülőtér bezárása is megtörténhet – idézte az ORFK a cikket.

Borítóképünkön rendőrök a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utastermináljában. MTI Fotó: Máthé Zoltán