Köszönet és megbecsülés az ünnepek alatt is dolgozó egészségügyieknek

A kormány ezúton is köszönetét és megbecsülését fejezi ki az egészségügyi dolgozóknak, akik egész évben és az ünnepek alatt is áldozatosan dolgoznak a koronavírusos és minden más beteg ellátásában. A járvány mindenkinél nagyobb terhet ró a betegek ellátását végző orvosokra, ápolókra, mentőkre. A köszönet mellett fontos az is, hogy életpályájukat kiszámíthatóbbnak érezzék, és anyagilag is érezzék a megbecsülést. Ezért indították minden idők legnagyobb ápolói béremelési programját és januártól jelentős orvosi béremelési program is kezdődik.