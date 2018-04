Kövér: az aláírások reményt adnak az őshonos nemzeti kisebbségeknek

Az Európai Bizottságnak az unió szintjén kötelező érvénnyel kell kezdeményeznie az egyenlő méltósággal élhető élet jogi biztosítékának megteremtését Európa minden őshonos nemzeti kisebbsége részére.

A Minority SafePack támogatására összegyűjtött egymillió európai aláírás reményt ad 50 millió őshonos európai nemzeti kisebbségi polgárnak arra, hogy saját szülőföldjén jogkorlátozások nélkül élhesse meg nyelvi és kulturális önazonosságát – mondta Kövér László házelnök pénteken a kezdeményezésről tartott budapesti tanácskozáson.

Az Országgyűlés elnöke úgy ítélte meg:

az aláírások összegyűjtésével csatát nyertek, a háború azonban akkor nyerhető meg, ha az Európai Bizottság az unió szintjén kötelező érvénnyel kezdeményezi az egyenlő méltósággal élhető élet jogi biztosítékának megteremtését Európa minden őshonos nemzeti kisebbsége részére.

Kövér László az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN), a Rákóczi Szövetség és a Hunineu Alapítvány által szervezett tanácskozáson azt mondta:

az Európai Unió közállapotaira utal, hogy csataként és háborúként kell megélni egy olyan jogvédelmi küzdelmet, amelyet szerinte el sem kellett volna kezdeni, ha az uniót legalább annyira érdekelné az összlakosság tíz százalékának gondja, mint amennyire néhány millió Európába betörő illegális migráns helyzete.

Rámutatott arra is: a magyaroknak „több mint kétmillió gyakorlati okuk” van csatába szállni az ügy érdekében, hiszen 1920-ban minden tíz magyar emberből három fölött „átléptek az államhatárok”, és napjainkban is több mint kétmillió magyar szembesül jogkorlátozásokkal a szomszédos országokban lévő szülőföldjén.

A házelnök ugyanakkor egy elvi, európai okot is említett, hangsúlyozva: a kisebbségek jogegyenlősége összeurópai demokrácia kérdése is, amely könnyen biztonsági kérdéssé is válhat, ha az unió nem ad helyes választ rá.

„Ha az Európai Unióban nem tudunk érvényesíthető jogot, igazságosságot és méltányosságot biztosítani ötvenmillió nemzeti kisebbségi léthelyzetben élő európai ember számára, akkor szemfényvesztés és képmutatás mindenféle más kisebbségek jogvédelméről beszélni, akkor nem működik az európai demokrácia”

– jelentette ki.

Ilyen helyzetben Európán kívülről valakik – akár Keletről, akár Nyugatról – hajlamosak visszaélni a nemzeti kisebbségek helyzetével annak érdekében, „hogy egymásnak uszítsák az európai államokat és nemzeteket” – tette hozzá.

Hangsúlyozta ugyanakkor: akik a Minority SafePack ügye mögé álltak, mindannyian hisznek az európai jog, a keresztény erkölcs és az emberi józan ész erejében.

A házelnök, aki egyben a nemzeti kisebbségi jogvédelmet támogató Hunineu Alapítvány kuratóriumának elnöke is, köszönetet mondott a többi között a kisebbségvédelmi kezdeményezés kidolgozásáért és elindításáért a FUEN-nek, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek. Rámutatott arra is: a tenni akarás megmutatkozott a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának ülésein, és a magyar állam, valamint a magyarországi politikai pártok is nemzeti ügyként, pártok felett álló stratégiai kérdésként tekintenek a kezdeményezésre.