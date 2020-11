Kövesse nálunk élőben az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóját!

A sajtótájékoztató 11:15-kor kezdődik.

Folyamatosan ellenőriz a rendőrség

Gál Kristóf ismertette a korábban életbe lépett kijárási kolrátozási szabályokat. Az ORFK szóvivője elmondta, hogy folyamatos a rendőri ellenőrzés.

Két üzletet zártak be a rendőrök

Csütörtöktől elérhető a védelmi intézkedések táblázata a koronavírus.gov.hu oldalon – jelentette be Gál Kristfóf. Hétfőtől a rendőrség kereskedelmi hatósági eljárásban is működik. Szerdán két üzletet zártak be három napra. Egy pékséget és italboltot.

76 esetben léptek közbe a hatóságok

76 esetben intézkedtek a rendőrök a védelmi intézkedések megszegése miatt szerdán, ebből 34 alkalommal szabtak ki bírságot, és 21 embert jelentettek fel – ismertette Gál Kristóf. 5102 hatósági házi karantént rendeltek el egy nap alatt.