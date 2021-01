Már minden egészségügyben dolgozó jelentkezhet az oltásra (videó)

Kedden is tájékoztatót tartott az Operatív Törzs. Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, hogy újabb, 39 ezer ember beoltására elegendő vakcina érkezett Magyarországra, ezeket az oltópontokra viszik. Már minden egészségügyben dolgozó jelentkezhet az oltásra, de hamarosan már a szociális intézmények lakóit is oltják.

Cikkünket frissítjük.

Éjféltől a magyar repülőterek már

fogadhatnak Nagy-Britanniából és Észak-Írországból érkező repülőgépeket

– közölte a tájékoztató elején a friss döntést Kiss Róbert, a védekezésért felelős Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A karanténszabályok azonban továbbra is érvényesek – írja tudósításában az Origo.

Müller Cecília országos tiszti főorvos közölte, hogy biztatóak a napi fertőzési számadatok. Csökkenő tendenciát mutat az aktív betegek száma is. A lélegeztetőgépre szorulók száma 400 alá süllyedt, miközben folyamatosan emelkedik a gyógyultak száma.

Hozzátette: zajlik az egészségügyi dolgozók beoltása, eddig több mint 15 ezren kapták meg közülük az oltást. Az oltás azért fontos, mert a védőoltás megóv minket a fertőzéstől és a betegség súlyos lefolyásától, szövődményeitől és végső soron a haláltól.

Mindenkit buzdítok arra, hogy éljen a védőoltás lehetőségével, hiszen ez egy sarkalatos pontja a védekezésnek – mondta.

Újabb 39 ezer fő oltására elég Pfizer-vakcina érkezett ma

– közölte Müller Cecília. A 25 oltópontra kerülnek, onnan a városi kórházakba is szállítanak, hogy az ott dolgozókat is beoltsák. Készülnek a bentlakásos szociális intézményekben élők oltására is. Ők a következő preferált csoport, akiket helyben oltanak be, ott, ahol laknak. Az oltott személy egy úgynevezett oltakozási kártyát is kap, de a tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra is, hogy be kell tartani a gyártó által előírt oltási protokollt. Müller Cecília hangsúlyozta, hogy az első oltást követő három hétre jelölik ki az oltóanyag beadásának második időpontját.

A második adag beadása után válik teljessé a védettség.

Hozzátette, hogy a magyar szakemberek a nemzetközi előírások szerint tárolják és használják is a vakcinát.

Müller Cecília azt is elmondta, hogy levelet írt az oltóközpontoknak, felhívta a figyelmet, hogy az egészségügyben dolgozók közül mindenkinek megnyílt már az oltás lehetősége. Kérte, hogy keressék bátran az oltóhelyeket. Az oltás egyébként a tervezett ütemben haladt, a cél a nyájimmunitás elérése – tette hozzá. Nincs szükség semmilyen különleges eljárásra az oltást megelőzően, enni is lehet, viszont ha lázas betegsége van a páciensnek, akkor az oltást el kell halasztani, de ebben az esetben át lehet helyezni az időpontot.

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertette az elmúlt 24 óra legfontosabb adatait. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt az elmúlt három napban 199 esetben volt szükség rendőri fellépésre, így már 17 727 emelkedett az emiatt elrendelt intézkedések száma. Ezek közül 175 a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek be nem tartása miatt történt. A rendőrök 47 esetben figyelmeztetéssel éltek, 63 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 65 szabálysértőt pedig feljelentettek. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt az elmúlt három napban a tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken 7, az üzletekben és bevásárlóközpontok területén 17 emberrel szemben léptek fel a rendőrök.

Gyógyszerészek is jelentkezzenek az oltásra – mondta az országos tiszti főorvos egy kérdésre válaszolva. A háziorvosok oltásával kapcsolatban pedig megjegyezte, ők is első körben jogosultak a védőoltásra. Egy kérdés kapcsán elárulta, hetente jönnek majd újabb Pfizer-vakcina szállítmányok, ezek érkezésének ütemében folytatják az oltások beadását.

Bizonyosan nem fordulhat elő, hogy még márciusban is csak az egészségügyi dolgozókat fogják majd oltani

– jelentette ki Müller Cecília egy másik kérdésre válaszolva.

Borítókép: Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján 2020. április 22-én