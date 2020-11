Müller Cecília: mindenkit kérek, tartsa be a védelmi intézkedéseket (élő)

A testület a koronavírus-járvány és a védekezés legfrissebb fejleményeiről ad tájékoztatást.

A rendőrség ellenőrzi a szabályokat

Kiss Róbert, az Operatív Törzs operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese elmondta, hogy a rendőrség megkezdte a szabályok betartásának ellenőrzését, valamint ismertette az intézkedéseket. Elmondta, szerda este alig voltak az utcákon, akiket ellenőriztek, igazolták, hogy joggal vannak az utcákon. Az elmúlt 24 órában 273 ember szegte meg a kijárási tilalmat, közülük 70 embert feljelentettek.

A vendéglátó helyekre is új szabályok vonatkoznak

Hét esetben intézkedtek a rendőrök az üzlet bezárásra, mert megszegték a szabályokat. Egy budapesti sörözőt bezárattak 30 napra, mert nyitva volt, ott öten voltak, akik alkoholt is ittak, őket pedig feljelentették. Egy Fiumei úti presszóban négy vendéget találtak, akik közül hárman ittak is, ráadásul a pultos nem jól viselte a maszkot.

Vidéken is ellenőriznek

Egy negyedik kerületi és egy encsi vendéglátóhelyet is ellenőriztek.

Európában rosszabb a helyzet

Számos európai ország lényegesen rosszabb helyzetben van – közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az intézkedések azért szükségesek, hogy csökkenjenek a személyes találkozások, így a fertőzöttek kevesebb embernek tudják átadni a vírust.

Ne a bírságolás legyen a visszatartó erő

Már nem tudni, hogy pontosan ki fertőzött, ezért voltak szükségesek az újabb intézkedések. Ne csak a bírságolás ténye legyen visszatartó erő, hanem a felelősségtudat – mondta Müller Cecília.

Jobb helyzetben van Magyarország

Európa-szerte nagy bajok vannak – mondta a tiszti főorvos. Számos ország a teljesítőképessége határához ért – folytatta. Szerinte európai összehasonlításban Magyarország jobb helyzetben van, a fertőzöttek tekintetében 10., a halottak számában a 15. helyen van Magyarország, de felhívta a figyelmet, hogy ezeket a számokat nehéz összehasonlítani, mert más szempontok alapján regisztrálják a halottakat az egyes országok. Magyarországon mindenkit regisztrálnak, aki megfertőződött, még ha a halál oka nem feltétlen a koronavírus.

Mindenkit ellátnak

A cél, hogy mindenki megfelelő egészségügyi ellátást kapjon – közölte Müller Cecília. Elmondta, a betegek legnagyobb részénél enyhe tünetek vannak, így ők otthon tudnak gyógyulni. A több fertőzött közül természetesen többen kerülnek kórházba, ami leterheli az egészségügyi rendszert – tette hozzá.

Az aktuális adatok

3927 fővel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma, és meghalt 87 beteg – ismertette az aktuális járványügyi adatokat Müller Cecília. A halottak között volt egy 20 éves is – mondta. Továbbra is igaz, hogy a halottak túlnyomó része krónikus beteg, csak 7 százaléknál nincs más alapbetegség.

Szinte mindenhol ott van a vírus

A magyar települések 85 százalékán már azonosítottak fertőzöttet, de mindenkire úgy kell tekinteni, hogy hordozza a vírust, akár tünetmentesen is – mondta az országos tiszti főorvos. Szerinte emiatt is fontos betartani a szabályokat. Felhívta a figyelmet, hogy a fiataloknál is lehet súlyos következménye a vírusnak, igaz kis számban, de az idősebb családtagokat is megfertőzhetik, ezért felelősségük van.

Borítókép: Müller Cecília országos tiszti főorvos egy korábbi sajtótájékoztatón