Operatív Törzs: már nem a vakcinák száma a kérdés (élő)

További napokra is megnyitják az online időpontfoglalót

Ezt ne hagyja ki! Egy egész jogászhadserege van Erzsébetváros önkormányzatának, az eddig becsültnél is többet költenek jogi kiadásokra

Cikkünket az élő közvetítés ideje alatt folyamatosan frissítjük.

Már nem a vakcinák száma a kérdés

György István, az országos oltási munkacsoport vezetője elmondta, hogy a magyar oltási program sikeres, az unióban a második helyen állunk az átoltottságot tekintve. Nálunk 38, az unióban 22 százalékos az átoltottság – írja az Origo.

A regisztráltak száma 4,526 millió fölé emelkedett, 74 százalékuk már megkapta az első oltást. Most már nem akadály a vakcinák mennyisége. Holnap 400 ezer újabb adag Sinopharm érkezik.

További napokra is megnyitják az online időpontfoglalót

György István szólt arról is, hogy az online időpontfoglaló rendszer révén bárhová lehet foglalni időpontot. Mindenki saját akaratából is oltáshoz juthat, és nem kell a háziorvosoknak foglalkoznia ezzel – tette hozzá.

György ismertette, hogy milyen társadalmi csoportokat oltottak be eddig. Mindenki egy-két napon belül megkaphatja a vakcinát. A következő napokra is nyitva lesz az online időpontfoglaló a Sinopharm és AstraZeneca vakcinára – jelentette be.

Ők is regisztrálhatnak az oltásra

György István bejelentette, hogy hamarosan indul a 16-18 évesek oltása, ők Pfizer-vakcinát kapnak majd. A részletekről hamarosan tájékoztatnak.

Azok is regisztrálhatnak az oltásra, akik 3 hónapon belül fertőzöttek voltak. Magyarországon példaértékű oltási program kerül végrehajtásra.

Mindenki regisztráljon, aki még nem tette

György István közölte, hogy mindenki regisztráljon és foglaljon időpontot az oltásra.

Ezzel nemcsak magán, hanem az egész társadalmon segít. Így szabadabbá válhat az életünk.

Ennyien szegték meg a szabályokat

612 ember nem viselt maszkot kedden – mondta Kiss Róbert. A rendőr alezredes tájékoztatása szerint 117-en szegték meg a kijárási tilalmat.

Rengeteg vakcina érkezik

Müller Cecília elmonta, hogy beérett a vakcinabeszerzés ügyében tett fáradozások gyümölcse. Most már annyi vakcina van, ami lehetővé teszi mindenki oltását. Naponta érkeznek a szállítmányok Magyarországra.

HÉTFŐN 38 EZER MODERNA, KEDDEN 345 EZER PFIZER, MEGÉRKEZETT 480 EZER SZPUTNYIK VAKCINA, ÉS JÖTT 24 EZER JANSEN VAKCINA. ÉRKEZNI FOG CSÜTÖRTÖKÖN 400 EZER SINOPHARM VAKCINA, ÉS 44 EZER TOVÁBBI MODERNA VAKCINA, ÉS PÉNTEKEN 324 EZER ASTRAZENECA VAKCINA ÉRKEZHET.

A vakcinának köszönhetően javul a járványügyi helyzet

Müller Cecília mindenkit arra kért, hogy regisztráljon és vegye fel a védőoltást, mivel már nem kell sokat várni. Éppen a vakcináció jelentősége miatt javult a járványügyi helyzet. Természetesen a koronavírus itt van, és minden védelmi intézkedést be kell tartani – tette hozzá.

Egyre jobb a helyzet

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy közel kétszerese a gyógyultak száma az aktív fertőzötteknek. A szennyvízadatok is azt mutatják, hogy a vírus örökítőanyagának mennyisége csökkenő tendenciát mutat – mondta Müller Cecília.

Bizakodhatunk abban, hogy az újonnan regisztrált fertőzöttek száma csökkenni fog.

Az oltást követően is lehet vért adni

A viszonosság elve alapján oltást kaphatnak a magyarországi diplomaták – jelentette be Müller Cecília. Az Országos Vérrellátó Szolgálat közölte, hogy az oltást követően nem kell véradást halasztani. Ha semmilyen tünet, és panasz nincsen, akkor már másnap lehet véradás. Természetesen érdemes pár napot várni – mondta Müller.

Nincsen akadálya a véradásnak az oltást követően.

Három helyen dolgoznak a szűrőbuszok az országban

Egyre kevesebb, a vírusra fogékony ember van – mondta Müller. Akik még védtelenek, azokra még vigyázni kell. Három helyen dolgoznak a szűrőbuszok az országban.

Ismét lesznek népegészségügyi szűrések

Müller Cecília szólt arról, hogy most a gyermeket tervezők is oltassák be magukat. Csütörtöktől visszavezetik az onkológiai korai szűréseket.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni: