Operatív Törzs: a legtöbb koronavírusos beteget a fővárosban kezelik (élő)

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy már 536 ember gyógyult meg, és 300-an haltak meg a betegségben. Kijelentette, hogy 278 meghalt személy 61 éven felüliek. A kórházakban már 983 ember van a betegség miatt 25 kórházban. 675 főt Budapesten kezelnek.

Müller Cecília arra is kitért, hogy zajlik az idősotthonok ellenőrzése és fertőtlenítése.

Az országos tisztifőorvos arról is tájékoztatott, hogy igazolás és meghatalmazás nélkül eddig csak gyógyszert lehetett kiváltani, de ez most bővült, és mostantól gyógyászati segédeszközöket is ki lehet ily módon váltani.

