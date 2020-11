Gulyás Gergely: mindenkit köszönet illet, hogy a kijárási tilalmat betartja (élő)

A kancelláriaminiszter szokásos heti sajtótájékoztatóján elmondta, ha így marad, akkor meg lehet állítani a fertőzés felfutását.

Gulyás Gergely köszönetet mondott a lakosságnak a Kormányinfón, hogy a kijárási tilalmat betartották – írja tudósításában a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, bíznak benne, hogy 30 nap alatt sikerül lassítani a betegség felfutását, és visszaszorítani a kórházi kezelésre szorulók számát. Látszik, hogy indokolt volt a szigorításokról dönteni – mutatott rá a miniszter, és megerősítette, hogy továbbra is figyelik, milyen döntések születnek Európa-szerte.

Lényegesen alacsonyabb volt a fertőzöttek száma, amikor meghoztuk ugyanazokat a döntéseket, mint Ausztria – hangsúlyozta Gulyás Gergely, és kifejtette:

a második hullám lényegesen súlyosabb mint a tavaszi első, de Magyarország is lényegesen felkészültebb mint korábban.

Népességarányosan nálunk van a legtöbb lélegeztetőgép és a harmadik legtöbb kórházi ágy – sorolta a miniszter, majd megköszönte az orvosok és ápolók munkáját. Gulyás Gergely kitért rá: hetente ülésezik a kormány és legalább kétnaponta az Operatív Törzs, a rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportban pedig megvitatják a szükséges intézkedéseket és részletszabályozásokat.

Emlékeztetett: először fordult elő az idén, hogy rendkívüli jogrendet kellett hirdetni a szabad Magyarország történetében, ezért kérte az állampolgárok türelmét is, és azt is, hogy jelezzék, ha valamilyen problémával találkoznak. Mint mondta, az újságírói kérdésekből is látszik, hogy vannak tisztázásra szoruló részletek.

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely megemlítette, hogy az egyházi és alapítványi iskolák dolgozóit is tesztelik, nemcsak az államiakét.

Azt is elmondta, hogy egyetlen céggel kötöttek le vakcinakapacitást. Ez egy EU-s szerződés és 13 milliárd forintba kerül, de hivatalos beszerzésre még nincs megállapodás. A kormány minden olyan oltóanyagot igyekszik beszerezni, amely korábban is eljuthat Magyarországra, hiszen pár nap nyereség is emberéleteket menthet. A kormány ezért tárgyal a kínai, orosz és izraeli vakcinákról is.

Az a cél, hogy a lehető legtöbb vakcina álljon rendelkezésre a lehető leggyorsabban, de minden esetben meg fogják vizsgálni az előzetes teszteléseket, hogy az európai és magyar szabályoknak megfeleljenek.

Minden esetben önkéntes és ingyenes lesz az oltás, bármilyen vakcináról legyen is szó – mondta a miniszter. A magyar állam pedig kezeskedik a vakcinák alapos bevizsgálásáért. Gulyás Gergely hangsúlyozta: készen állunk arra, hogy ha licencet kapunk, Magyarországon is gyártsunk vakcinát. Előrehaladott tárgyalásokat folytatnak ezzel kapcsolatban.

Az ellenzék, ha akar, összefoghat és egy listán indulhat, de kettőn is indulhatnak, hiszen erre az új szabályozás szerint is van lehetőség – mondta a miniszter, megerősítve, hogy nem az ellenzéki pártok ellen van napirenden a törvénymódosítás.

A szavazólapok lefényképezésének lehetőségével kapcsolatban úgy fogalmazott:

a választójog titkossága a választópolgárt megillető jogosultság, ha akarja a választó, szabadon lemondhat erről a jogról.

A Nemzeti Választási Bizottság korábban nem így döntött, és az Emberi Jogok Európai Bírósága kellett, hogy megvédje a választópolgárok személyes jogát a szavazólap lefényképezésére. Így hazánknak nemzetközi kötelezettségévé vált, hogy módosítsa az erre vonatkozó jogszabályt.

Arról is beszélt: az Országgyűlés megszabta a feltételeket, amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy Magyarország aláírja az európai uniós hitelmegállapodást.

A német elnökség és az Európai Parlament által megszavazott határozat ezekkel ellentétes, így annak érvényben maradása esetén nem szavazhatja meg a miniszterelnök az uniós költségvetést.

Gulyás Gergely leszögezte: olyan döntést nem lehet hozni a jogállamiság tekintetében, amelyet bíróságon ne lehetne megtámadni.

A kérdés a miniszter szerint az, hogy a magyar kormányzati döntéseket Brüsszelben vagy Budapesten hozzák-e meg. Az uniós javaslat politikai zsarolásra adna lehetőséget, ilyen szabályozást nem tud elfogadni a kormány – hangsúlyozta.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2020. október 22-én