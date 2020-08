Kormányinfó: külföldi nyaralást szeptember 1-jétől lehetőség senki ne szervezzen (élő)

Szeptember elsejétől a jelenleginél szigorúbb szabályokra lehet szükség a külföldi utazásokra vonatkozóan a koronavírus-járvány miatt, ezekre a jövő heti kormányülésen tesz javaslatot az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő sajtótájékoztatót tart „Kormányinfó – Mit, miért tesz a kormány?” címmel.

A tájékoztatót az alábbi videón követheti élőben, alatta pedig szöveges összefoglalónkat is olvashatja.

A kormány értékelte a járványügyi helyzetet. A miniszter kiemelte, hogy a nyári időszakban szerencsénk volt, de hosszú távon új szabályokat kell elfogadni, amelyekre az operatív törzs napokon belül javaslatot tesz.

Mivel Európában a helyzet összességében egyértelműen romlik, enyhítésről egyelőre szó sem lehet

– jelentette ki Gulyás Gergely. Hozzátette: Csak néhány országban stagnál a járványügyi helyzet, márpedig ezek a trendek néhány hetes késéssel vannak hatással a magyarországi mutatókra, így az utazási korlátozások enyhítéséről nem lehet szó. A kontaktkutatások szerint a legnagyobb veszélyt még mindig a behurcolás jelenti, vagyis külföldről hozzák a legtöbb fertőzést – magyarázta Gulyás Gergely.

Az országok besorolását illetően egyetlen, technikai jellegű változtatásra tett javaslatot az Operatív Törzs: Norvégia sárgából zöld kategóriába került.

Segíti az iskolákat a kormány, ha szükséges

A legfontosabb a tanévkezdésre való felkészülés

– mondta Gulyás Gergely. Az oktatás újraindítása elengedhetetlen az ország működőképességének fenntartásához, márpedig ehhez arra van szükség, hogy ne nőjön a fertőzöttek száma. Kérdésre azt mondta, az iskolák fertőtlenítésére a kormány ad pluszforrást, ha szükséges. A higiéniára vonatkozó szabályokat nagyon fontosak, de a meghozott szabályok között vannak olyanok, amiket ésszerűsíteni kellene – mondta a miniszter.

Gulyás kérdésre válaszolva azt mondta, hogy

minden, ami reálisan elvárható egy iskolai közegben, azokat az intézkedéseket meg kell hozni. Szólt arról is, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy a diákok 6-8 órán keresztül maszkban legyenek.

A miniszter a pedagógus szakszervezetek oktatási intézkedésekkel kapcsolatos kritikáira reagálva elmondta, a Klebersberg Központ feladata, hogy a plusz források szükségességét jelezze. A szakszervezetek javaslataira reagálva elmondta, sokkal átgondoltabban kéne megfogalmazni őket, hiszen több javaslat teljesen életszerűtlen és ésszerűtlen. Hozzátette, a kormány határozott álláspontja, hogy az oktatás és felsőoktatás szeptembertől a hagyományos rendben el tud indulni.

Szigorúbb járványügyi szabályok is jöhetnek

Új szabályokat kell elfogadni a külföldről való behurcolás ellen, ezért a kormány arra kért mindenkit, hogy senki se szervezzen szeptember 1-je után külföldi nyaralást, különösen nem a déli országokba – mondta a miniszter.

Szeptember 1-je után szigorúbb szabályok lehetnek, de a részletekről a jövő héten dönt a kormány.

A miniszter kérdésre elmondta, hogy direkt jelezték most, hogy szeptember 1-je után senki ne utazzon külföldre.

Akik előre lefoglaltak már utat, azok számára segítséget jelenthetnek majd a vis maior szabályok

– tette hozzá. A kormánynak a teljes társadalom szempontjait kell figyelembe vennie a járványügyi intézkedések során.

A munkahelyteremtés a legfontosabb

Gulyás kijelentette, hogy a munkahelyteremtés a legfontosabb. Mindenhol gazdasági visszaesés van, de a magyar visszaesés kisebb mértékű, mint az uniós átlag. A kormány várakozásai szerint a harmadik és negyedik negyedévben is jobb lesz a magyar adat az uniós átlagnál – tette hozzá.

A júliusi foglalkoztatási adatok szerint hazánkban 4 millió 460 ezren dolgoznak, ami 2600 emberrel több, mint ahányan januárban

– fűzte hozzá. Gulyás szólt arról is, hogy körülbelül 40 ezerrel alacsonyabb a foglalkoztatottság, mint tavaly ilyenkor volt. A kormány 1756 milliárd forintnyi forrást helyezett a gazdaságba.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a gazdaságélénkítésnek komoly szerepe van, hogy foglalkoztatottságban jól áll az ország. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közölte, hogy a járványügyi készültségi csapat bármikor képes akcióba lépni. A fertőzési gócpontokat képesek lokalizálni – tette hozzá.

A migrációs nyomást érintő kérdésre a miniszter azt mondta, tudnak róla, hogy Szerbia drótkerítést épít észak- macedóniai határán. Úgy fogalmazott: „Azt látjuk, sokan veszik át az egykor tarthatatlannak, elfogadhatatlannak, háborús bűntettnek tekintett magyar megoldást”.

A Szijjártó Péter külügyminiszter utazását firtató újságírói kérdésre Gulyás Gergely rámutatott: a kormánytagok nyaralását személyes magánügynek tekintik, a kormány nem tartja nyilván, hogy ki hová utazik szabadidejében, nem folytatnak nyomozást senki után.

Ez a magyar álláspont a belorusz helyzettel kapcsolatban

A fehéroroszországi helyzettel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, ma az Európai Unió tanácsa hozott egy döntést: nem ismeri el az ottani választások eredményeit. Leszögezte: ezzel természetesen a magyar kormány is egyetért. Mint a miniszter elmondta, a Fidesz azért is jött létre, hogy Magyarországon szabadság és demokrácia legyen, amelyért mindig is küzdöttek, ezért megdöbbenve és elítélve látták, hogy a 2006-os brutalitás képkockái Belarussziában köszöntek vissza.

Közel 8000 kórházi ágy áll a koronavírusos betegek rendelkezésére

Nem lehet matematikai modellekhez kötni azt, hogy a fertőzés mely szakaszában kell adott esetben bezárni az iskolákat – mondta Gulyás. Napi szinten lehet követni a kórházi ágyszámokat, tegnap közel 8000 kórházi ágy állt a koronavírusos betegek rendelkezésére.