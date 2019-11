Kozma Imre: az isteni szeretetre az emberi szeretettel tudunk válaszolni

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója szerint az isteni szeretetre az emberi szeretet jegyében tudunk mi, emberek válaszolni és a szentek pontosan abban nagyok, hogy emberi szeretetükben olyan tágasságot mutatnak meg a világban, amely megjelenítette az Isten szeretetét.

A mi nagyon emberi világunkban nagyon nagy szükség van az isteni értékek megjelenésére Kozma Imre szerint. Az atya a Hír TV Magyarország élőben című műsorának pénteki adásában elmondta: a szentek pontosan abban mutatnak példát, hogy miként is lehet művelni a befelé fordulás készségét, valamint a világ és az emberek felé fordulás készségét is. Az irgalmasrendi szerzetes úgy látja, azzal, hogy az emberek nem akarnak befelé nézni el is veszítik a nyitottságukat.

A szentek nagysága éppen abban van, hogy meg tudják jeleníteni ezeket az értékeket. (…) A szentek azért nagyon fontosak, mert magukra veszik a világ drámaiságát

– tette hozzá.

A megdicsőüléssel kapcsolatban Kozma Imre Földi-Kovács Andreának elmondta, mindenképpen az az út a fontos, ahogy a szentek eljutottak odáig, hiszen „minket is egy útra hívnak”. Az atya azért tartja ezt döntőnek, mert elmondása szerint olyan korban élünk, amikor az életünkben az erőtöbblet, az önmutogatás van jelen, de a szentek azt fejezik ki, hogy az ember útja a belső értékek felfedezése, valamint a nyitottság kell, hogy legyen, nyitottság a világra, egymás számára, hiszen az ember nem magának él, hanem egymásnak élünk és ebben bontakozik ki az élet.

