Krokodil végzett egy vadőrrel Ausztrália északi részén

Az őslakos asszonyt, aki éti kagylókat gyűjtött családjával, az északi territórium egy távoli vidékén támadta meg a ragadozó.

Vadőrrel végzett pénteken egy krokodil Ausztrália Északi területén – közölte a helyi rendőrség.

Az NT WorkSafe nevű ausztrál kormányzati hivatal szerint az őslakos asszonyt, aki éti kagylókat gyűjtött családjával, az északi territórium egy távoli vidékén támadta meg a ragadozó. Az ügyben nyomozást indított az illetékes felügyelő szervezet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tony Fuller rendőrparancsnok szerint a nő holttestét órákkal később találták meg, alig egy kilométerre attól a helytől, ahol a krokodil elragadta. A vadőrök azóta megtalálták és megölték az állatot.

„A nő a csoporttal volt és a többieknek egyszer csak feltűnt, hogy nyoma veszett” – mondta Fuller az Australian Broadcasting Corporation (ABC) műsorszóró társaságnak.

A rendőrparancsnok szerint az áldozat derékig érő vízben volt, amikor az állat elragadta, és egyelőre nem tisztázott, hogy az eset idején szolgálatban volt-e.

Az utolsó halálos kimenetelű krokodiltámadás tavaly októberben történt Ausztráliában, amikor egy eltévedt 79 éves demenciás beteget ölt meg egy állat a Queensland állambeli Port Douglasben.

A krokodilok az 1970-es évek óta számítanak védettnek Ausztráliában, ennek hatására robbanásszerűen megnőtt a számuk az ország északi részén. A bordás krokodilok akár 70 évig is elélnek és mivel egész életük során nőnek – a testhosszuk akár a hét métert is elérheti -, a méretes példányok aránya is növekszik.

Ez a krokodilfaj gyakran támad rá a territóriumára merészkedő emberekre, főként a párzási és költési időszakban.