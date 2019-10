Lányok ezrei fogadták meg, hogy nem szülnek gyereket a klímaváltozás miatt

A 888.hu arról ír, hogy több mint ötezer, nagyrészt kanadai tinédzser írta alá azt az online fogadalmat, amiben esküt tettek, hogy nem szülnek a gyereket, amíg nem látják biztos jelét annak, hogy a világ kormányai jelentős lépéseket tesznek a klímaváltozás megfékezésére.

Az alapító saját bevallása szerint nyaranta bébiszitterként dolgozik, már listát is készített gyereknevekből, másra sem vágyott jobban, mint egy gyerekre, egészen pár hónappal ezelőttig, míg egy iskolai foglalkozáson nem szembesítették vele, hogy mekkora veszélyben van a bolygó jövője. Akkor hozta meg döntését, és azóta állítólag „fizikai fájdalmat okoz neki a tudat, hogy sohasem lehet anya”.

A kampány neve #No Future, No Children, vagyis #Nincs Jövő, Nincs Gyerek. Honlapjukon történeteket is lehet olvasni.