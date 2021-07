„Lehetetlen, hogy a családok védelme az európai értékekkel ellentétes legyen”

Az Európai Parlament ma valószínűleg elfogadja azt a határozatot Magyarországgal szemben, ami a gyermekvédelmi törvény margóján pénzelvonással fenyeget. A tegnapi strasbourgi magyarvitán is látható volt, hogy a testületben a balliberális pártok jelentős túlsúlyban vannak. Egyes konzervatív EP-képviselők szerint a hatáskörtúllépés, de a forrásmegvonással való fenyegetés is elfogadhatatlan.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára kukába dobná az Alaptörvényt (videó)

Az Európai Parlament ma valószínűleg elfogadja azt a határozatot Magyarországgal szemben, ami a gyermekvédelmi törvény margóján pénzelvonással fenyegeti az országot. A testület tegnap tartott maratoni vitát a szabályozásról, az ügyben a szavazás eredményét ma délután hirdetik ki. A szóban forgó EP-határozat szerint az Európai Bizottságnak biztosítania kellene, hogy a magyar hatóságok a diszkriminációmentesség elve alapján használják fel az uniós pénzeket, tehát az ország addig ne kaphasson forrásokat a 2021–2027 közötti keretköltségvetés egyes alapjaiból, amíg a lehetséges jogsértések fennállnak. A balliberális képviselők ennél messzebbre is mennek: arra is kérik a szerződések felett őrködő bizottságot, hogy addig ne végezze el a magyar nemzeti helyreállítási terv értékelését, amíg fennáll annak a lehetősége, hogy az bármilyen formában is hozzájárul a pedofília elleni törvény végrehajtásához.

A szövegben lényegében valamennyi rendelkezésre álló eszköz bevetésére buzdítják az Európai Bizottságot Budapesttel szemben.

Szinte borítékolható, hogy az EP megszavazza a szigorú állásfoglalást, hiszen – ahogy az a tegnapi vitán is látható volt – a balliberális pártok túlsúlyban vannak a testületben. A magyarügyben egyébként egy ellenhatározati javaslat is született, amit az Európai Konzervatívok és Reformerek jobboldali frakció nyújtott be. Ebben a magyar álláspont érvényesül, miszerint a tagállamok kizárólagos feladata, hogy minden tőlük tehetőt megtegyenek a gyermekek védelmében,

a magyar törvény pedig kizárólag olyan területeket fed le, ahol az EU-nak nincs hatásköre.

Az említett politikai erőviszonyok miatt kétséges, hogy az „ellendokumentum” széles támogatást nyerne el. A Magyar Nemzet a strasbourgi plenáris alkalmával viszont megkérdezett azt támogató konzervatív EP-képviselőket, akik saját megfontolásaikról beszéltek a lapnak.

„Nekem meg a francia törvény nem tetszik”

„Nem meglepő módon a vitában sok utalás volt Lengyelországra is. Minket és a magyarokat állandóan együtt emlegetnek. Feltételezem, hogy hamarosan Szlovénia is ugyanebbe a zsebbe kerül. Mi annak alapján utasítottuk el a fősodor határozatát, hogy az uniós intézményeknek kompetenciájuk sincs a családpolitikai kérdésben. Persze nem áltathatjuk magunkat, már eddig is számtalan olyan téma került terítékre az EP-ben, ahol a testület nem is mérlegelte a saját hatásköreit” – mondta Zdzisław Krasnodębski lengyel európai parlamenti képviselő, filozófia-professzor. Az EP volt alelnöke, a lengyel Jog és Igazságosság politikusa hozzátette:

ő maga nagyon kritikus például a nemrég elfogadott francia bioetikai törvénnyel kapcsolatban, s a frakciója kezdeményezni is fogja, hogy arról is legyen EP-vita.

(A szóban forgó szabályozás a mesterséges megtermékenyítés engedélyezését kiterjeszti egyedülálló vagy homoszexuális kapcsolatban élő nők számára is – a szerk.) Mint arra Krasnodębski szinte nevetve felhívja a figyelmünket, az EP politikai erőviszonyai miatt borítékolható ugyanakkor, hogy a francia vita sosem kap majd zöld jelzést. „Ha a magyar és a lengyel eseteket megvitatjuk, beszéljünk a franciákról is” – húzza alá.

Zdzisław Krasnodębski szerint az uniós-tagállami hatáskörök, a szubszidiaritás kérdésköre mellett a másik szembetűnő jelenség a nyugati tagállamok vezetőinek poszt-kolonialista hozzáállása Közép-Kelet- Európához. „Ebben a magyar miniszterelnöknek kifejezetten igaza van” – mondja, hozzátéve:

ez a fajta, lekezelő hozzáállás például a szlovén EU-elnökségről szóló, eheti EP-vitában a napnál is világosabbá vált.

„Bárki mellett kiállunk, aki az európai civilizáció alapjait védi”

Carlo Fidanza, az Olaszország Fivérei jobboldali párt EP-képviselője szintén megerősítette, hogy pártja a fősodor határozatterve ellen szavaz a magyarügyben.

Azt gondolom, hogy lehetetlen, hogy a család szerepének, a gyermekek jogainak a védelme, valamint a szülői felelősség az európai értékekkel ellentétesek legyenek.

Épp ellenkezőleg. Ezekre mind jobban szükség van egy olyan korban, amikor az úgynevezett genderelmélet egyre nagyobb teret nyer már a kiskorúak körében is – mondta a politikus. Azt is hangoztatta: az Olaszország Fivérei bárki mellett kiáll, aki az európai civilizáció alapjait védi. Az EP-képviselő kifejtette, hogy számára is teljességgel elfogadhatatlan, hogy egyes EP-frakciók az uniós alapokat használnák zsarolóeszközként. „Korábban is számos alkalmommal jeleztük, hogy a jogállamisági rendeletet nem szabadna arra használni, hogy nyomást helyezzenek a brüsszeli mainstreamtől eltérő nézeteket valló kormányokra” – húzta alá. „Az pedig még inkább elfogadhatatlan lenne, ha az Európai Bizottság is beadná a derekát” – szögezte le.

Borítókép: illusztráció