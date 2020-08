Lemondott a Színművészeti Egyetem vezetése

Lemondanak a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vezetői és szenátusa, mivel az intézmény fenntartását keddtől átvevő alapítvány „minden alapvető jogkörétől megfosztotta” – közölték az SZFE rektorhelyettesei az egyetem hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

„Tekintettel arra, hogy csakis vállalhatatlan kompromisszumok árán tarthatná fenn az önálló vezetés látszatát”, keddi hatállyal „kénytelen lemondani” vezetői pozíciójáról Upor László rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes, Novák Eszter oktatási rektorhelyettes, Németh Gábor rektori tanácsadó, Bagossy László, az SZFE Színházi Intézetének vezetője, Balázs Gábor, az SZFE Film- és Médiaintézetének vezetője, valamint az egyetem szenátusának valamennyi választott tagja – közölte Upor László.

Gáspár Máté, az SZFE Elméleti és Művészetközvetítői Intézet vezetője már korábban bejelentette lemondását.

Upor László hangsúlyozta: „nem lehetséges együttműködni olyan fenntartói testülettel, amelyet valódi tárgyalások nélkül neveztek ki fölénk, olyan kuratóriummal, amely az egyetem hagyományainak és jelenének, hallgatóinak, oktatóinak, oktatási színvonalának szisztematikus becsmérlésével kísérte belépőjét, olyan kuratóriummal, amely előre és bármiféle egyeztetés nélkül aláírta az egyetem autonómiáját súlyosan sértő alapdokumentumokat”.

Mint közölte, az SZFE távozó vezetői mindaddig nem vállalnak az egyetemen vezetői feladatokat, ameddig annak önrendelkezése helyre nem áll.

Upor László és Novák Eszter rektorhelyettes felidézték: az egyetem fenntartóváltása során az SZFE vezetése releváns információk és valódi választási lehetőségek nélkül működött.

Az SZFE nem kapott például hivatalos értesítést többek között arról, hogy benyújtották a fenntartóváltásról szóló törvényt, hogy rövidült a modellváltásra rendelkezésre álló idő, hogy a leendő fenntartó (Színház- és Filmművészetért Alapítvány) nevéből kimaradt az egyetem szó, sem arról, hogy kik leszek az alapítvány kurátorai és felügyelőbizottsági (fb) tagjai, sem pedig az intézmény kedden hatályba lépő, új alapokmányairól – emlékeztettek.

Mint hozzátették, az egyetem elutasító választ kapott, amikor például a modellváltás határidejének kitolását kérte, amikor kurátorokat, majd fb-tagokat javasolt, és az alapdokumentumokhoz megfogalmazott javaslataikat sem vették figyelembe.

Upor László és Novák Eszter hangsúlyozták: az egyetemi autonómiát tartják a közös munka egyetlen alapjának, az autonómia feltételeit azonban az SZFE új alapdokumentumai súlyosan sértik.

Németh Gábor elmondta, az egyetemek önrendelkezésének garanciáit az intézmények alapokmányai rögzítik, az egyetemek legfőbb döntéshozó szerve pedig a szenátus, melynek tagjait az oktatók és hallgatók közül választják; évszázados hagyományok alapján a szenátus választja ki továbbá az egyetem rektorát. Az SZFE-n azonban keddtől „vége az egyetemi autonómiának”, mert a fenntartó alapítvány képviselői minden lényeges jogkört magukhoz vontak, a szenátus működése így értelmetlenné válik – hangsúlyozta.

A keddtől hatályos alapdokumentumokat áttekintve Németh Gábor közölte: azok sértik mind a szervezeti és vezetési, mind a pénzügyi és gazdasági, mind a személyzeti autonómiát, és veszélybe kerül az akadémiai és oktatási tevékenység függetlensége is.

Válaszul az SZFÉ-n folyó oktatás színvonalával kapcsolatos kritikákra, az egyetem képviselői emlékeztettek arra, hogy az utóbbi évtizedben kiosztott állami nagy- és középdíjak között a színházművészeti területen a kitüntetettek 75 százaléka, a filmművészeti területen kitüntetettek 54 százaléka végzett az SZFE-n. A fiatal tehetségeket elismerő Junior Príma-díj színház- és filmművészet kategóriájában a 2010 óta díjazottak csaknem 90 százaléka SZFE-s alumni.

Novák Eszter elmondta azt is, hogy fontos szétválasztani a modellváltás tényét – amellyel magában is vitája volt az SZFE-nek – és annak mikéntjét. A leendő modellben ugyanis az intézményt továbbra is az állam tartja fenn, de az már gyakorlatilag magánegyetemként működik – jegyezte meg.

Mint kiemelte, a magyar színházi szakmában az elmúlt 10 évben rendkívül káros kettéosztottság jött létre, amelynek felszámolásán a szcéna minden képviselőjének dolgoznia kell.

A sajtótájékoztatót követően kezdődött meg a Zsámbéki-Fullajtár osztály Ha átléped a küszöbünk című premierje, majd délután az SZFE Diák Oscar-jelölt és egyéb fesztiváldíjas vizsga- és diplomafilmjeit vetítik. A Vas utcában, az egyetem épülete előtt este szabadon látogatható Zsákutcabált tartanak.