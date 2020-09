Letartóztatták a Csengelén halálos balesetet okozó férfit

A férfi szombaton Csengele külterületén elütött egy motorost, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül távozott – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség.

A férfit halálos közúti baleset gondatlan okozásával és segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsítják.

A megalapozott gyanú szerin az érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkező középkorú férfi szürkületkor tehergépkocsijával a csengelei vágóhíd felé hajtott. A jármű eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, és ott nekiütközött a vele szemben szabályosan, kivilágított kismotorján közlekedő motorosnak, aki a vízelvezető árok felett átrepülve egy szántóföldre esett. A tehergépkocsi az ütközés helyétől hetven méterre, az árokban állt meg. A gyanúsított visszasétált a baleset helyszínére, de aztán anélkül elment, hogy a sérültnek segítséget nyújtott volna.

A gyanúsítottat korábban ittas járművezetés vétsége miatt már kétszer is elítélték, és a járművezetéstől is eltiltották. Jelenleg is büntetőeljárás folyik ellene segítségnyújtás elmulasztása, valamint ittas járművezetés miatt. A bíróság a bizonyítási eljárás meghiúsítása, bűnismétlés, szökés, elrejtőzés veszélye és ténye miatt látta indokoltnak a kényszerintézkedés elrendelését – tudatta az ügyész.