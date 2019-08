Letartóztatták a kémkedéssel gyanúsított kínai-ausztrál írót Kínában

Hivatalosan is letartóztatták kémkedés gyanújával a Kínában január óta fogva tartott kínai-ausztrál írót és akadémikust – közölte kedden az ausztrál kormány.

Marise Payne ausztrál külügyminiszter közleményben tudatta, hogy Jang Heng-csünt „mostoha körülmények között” tartják fogva Pekingben.

„Komolyan aggódunk Dr. Jang jólétéért, és a körülmények miatt, amelyek között őrizetben van” – hangsúlyozta az ausztrál diplomácia vezetője.

Jang Heng-csünt több mint hét hónapig tartották fogva mindenféle magyarázat nélkül, ez idő alatt sem ügyvédei, sem családtagjai nem találkozhattak vele – emelte ki a tárcavezető.

Jang védője, Rob Stary megdöbbenéssel reagált a vádra, kémkedésért ugyanis akár halálbüntetést is kiszabhatnak Kínában. Az ügyvéd szerint még most is homály fedi, hogy a kémkedés vádja pontosan mire vonatkozik. Az AAP ausztrál hírügynökségnek azt mondta: úgy véli, hogy Jang letartóztatása demokráciapárti tevékenységével hozható összefüggésbe.

A kínai külügyminisztérium szóvivője az AAP-nek úgy nyilatkozott, hogy Peking törvényes vizsgálatot folytat, és felszólította Ausztráliát, hogy hagyjon fel az ügyeibe történő beavatkozási kísérletekkel.

Jangot január 19-én fogták el, amikor az Egyesült Államokból, ahol a Columbia Egyetem vendégkutatójaként tevékenykedett, hazalátogatott Kínába, ahonnan még a kilencvenes években emigrált Ausztráliába. Kína csak hónapok múltán ismerte el, hogy fogva tartják Jangot. Azóta mindössze hét alkalommal látogathatták meg az ausztrál konzulátus munkatársai.

Jang korábban a kínai külügyminisztériumban dolgozott, majd Kínát hátrahagyva felvette az ausztrál állampolgárságot. Peking azonban nem ismeri el a kettős állampolgárságot, így elképzelhető, hogy a korábbi diplomatára továbbra is csupán kínai állampolgárként tekintenek.

Bár legutóbbi írásaiban már többnyire kerülte a kínai politikát, Jang a 2000-es évek elején az egyik legbefolyásosabb, a kínai kormányzattal szemben kritikus, demokráciapárti bloggernek számított.