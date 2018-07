Magyar tér és emlékpad létesült Tarnówban

A Fekete Madonna zarándokvonat 800 anyaországi és határon túli területről érkezett utasa kereste fel a lengyelországi Tarnów városát. A Bem József szülővárosába tett kétnapos látogatás jelentős eseménye volt az 1848-49-es szabadságharc tábornokának szobránál megtartott koszorúzás és a lengyel-magyar barátság padjának avatása az emlékmű mellett, amelyen több mint ezren vettek részt.

– fogalmazott az eseményen a Miniszterelnökség szerdai tájékoztatása szerint Soltész Miklós.

Az államtitkár a 7-es cikkellyel kapcsolatos eljárásra utalva hozzátette: ma a brüsszeli bürokráciával szemben kell összefognunk. Mi kiállunk lengyel barátaink mellett, ők pedig mellettünk – fogalmazott.

A Miniszterelnökség államtitkára szerint örömteli, hogy Tarnów ma is eleven kapcsolatokat ápol a magyarsággal, s hogy a városban magyarbarát társaság működik. Örömmel hangsúlyozta, hogy a pad a magyarok ajándékaként készült el, s azt is, mekkora jelentősége van annak, hogy a czestochowai zarándokok is fontosnak tartották felkeresni a várost.