Magyarország megbüntetését kéri Bidentől a gyógyszerlobbi

Arra kérik az amerikai gyógyszergyártó cégek Joe Biden amerikai elnök adminisztrációját, hogy büntessék meg Magyarországot, Chilét, Kolumbiát, Indiát és a Dél-afrikai Köztársaságot, amiért ezek az országok a kifejezett engedélyük és hozzájárulásuk nélkül igyekeznek felgyorsítani a koronavírus elleni vakcinák gyártását

A „szellemi tulajdonukat” féltik, nem az emberéletet

A világ legnagyobb gyógyszergyártóit – köztük a Pfizert, a Gilead Sciencest és a Johnson & Johnson cégeket is – képviselő, gyógyszerlobbistákat tömörítő szövetségek, a Biotechnológiai Innovációs Szervezet (BIO) és az Amerikai Gyógyszerkutatók és Gyógyszergyártók szövetsége (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA) több száz oldalnyi dokumentumot nyújtott be az amerikai kereskedelmi hivatalhoz, amelyben a gyógyszergyártók az „alapvető szellemi tulajdonukkal” szembeni fenyegetésre igyekeznek felhívni a figyelmet – számolt be róla az amerikai The Intercept hírportál.

Ezenkívül a gyógyszeripar – a globálisan egyre sürgetőbb igény ellenére – élesen bírálta az oltási szabadalmak vagy a koronavírus elleni oltóanyag gyártásához szükséges technológiai ismeretek megosztására irányuló kísérleteket.

Az amerikai lap ezzel kapcsolatban megjegyzi: bizonyos becslések szerint a világ népességének csupán 16 százalékát képviselő „gazdag országok” a koronavírus elleni vakcinák már több mint felét lekötötték a gyógyszergyártókkal kötött szerződésekben, a jelenlegi előrejelzések pedig azt mutatják, hogy a közepes jövedelmű országok és a fejlődő világ nagy része évekig nem fog hozzájutni a vírus terjedésének megállításához kulcsfontosságúnak tartott vakcinákhoz.

A késlekedés a lap szerint több millió emberéletbe kerülhet, miközben az elhúzódó járvány a globális gazdasági visszaesés súlyosbodásával fenyeget. Erre válaszul több kormány is fontolóra vette a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok ideiglenes figyelmen kívül hagyását azért, hogy a lehető legalacsonyabb költségen minél több oltóanyagot állítsanak elő, ez azonban nincs a gyógyszergyártók ínyére.

A BIO azzal érvelt a Washingtonban benyújtott dokumentumokban, hogy

a külföldi kormányok arra irányuló törekvése, hogy egyoldalúan határozzák meg a koronavírus elleni vakcinák árát és termelési ütemét, amerikai munkahelyeket és munkavállalókat veszélyeztet, és a tudományos előrelépéseket is gátolják.

A PhRMA azt kérte a Biden-adminisztrációtól, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel igyekezzen megvédeni a hagyományos szellemi jogokat, ezáltal pedig a vakcinagyártókat.

