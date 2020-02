Már az Egyesült Államokban is van halálos áldozat

Az elhunyt egy ötvenes évei végén járó nő volt, akinek egyéb egészségügyi problémái is voltak.

Már az Egyesült Államokban is van halálos áldozata a Vuhanból indult új koronavírus okozta COVID-19 járványnak; Washington államban, Seattle Kirkland nevű elővárosában halt bele egy ember a betegségbe szombaton, de a helyi hatóságok több információt nem közöltek.

Donald Trump amerikai elnök szombaton sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, a halálos áldozat egy ötvenes évei végén járó nő volt, akinek egyéb egészségügyi problémái is voltak. Trump szerint várhatóak további esetek, de nem szabad pánikba esni, és az újságírókat is arra kérte, hogy a média se keltsen pánikot.

Mike Pence alelnök, akit Trump a járvány kezelésével bízott meg, elmondta, hogy a jövőben nem engedik be az országba azokat, akik a megelőző 14 napban Iránban jártak. Pence egyúttal arra kérte az amerikaiakat, hogy ne utazzanak Olaszország és Dél-Korea érintett területeire.

Alex Azar egészségügyi miniszter arra az álláspontra helyezkedett, hogy az amerikaiaknak nem kell különösebb óvintézkedéseket tenniük, mert a fertőzés kockázata jelenleg továbbra is alacsony. A miniszter figyelmeztetett azonban, hogy ez gyorsan változhat, ezért azt szeretnék elérni, hogy a lehető legkevesebben utazzanak az érintett területekre és onnan az Egyesült Államokba.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy a vírus terjedésének megakadályozása érdekében azt is fontolgatja a kormányzat, hogy belépési korlátozásokat vezet be a mexikói határon. Mexikóban jelenleg három fertőzöttről tudni, akik Olaszországból érkeztek a latin-amerikai országba.