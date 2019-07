Már Magyarország népszerűsítése is gyűlöletbeszéd a Facebooknak

Mindenféle komolyabb magyarázat nélkül cenzúrázta a Facebook az Alapjogokért Központ legújabb videóját. A központ arról készített összeállítást, hogy lehet, hogy külföldön több pénzt lehet keresni és ez jó dolog, de magyarként Magyarországon élni olyan értékkel bír, amit nem lehet pénzben kifejezni.

A videóban egyébként olyan egyértelmű tényekre hívták fel a figyelmet, minthogy Nyugat-Európában lényegesen nagyobb a terrorveszély a migráció miatt, valamint a közbiztonság is jelentősen romlott. A Facebook gyűlöletbeszédre hivatkozott, amikor törölte a videót – írja az Origo.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője úgy kommentálta a történteket, hogy míg a hazafias, patrióta érzelmeket célzó kisvideót letiltják, addig a sokakat felháborító, a kereszténységből gúnyt űző tartalmakat vagy a Pride-ról szóló homoszexuális propagandát nem. Nem ez az első eset, hogy a közösségi oldal mondvacsinált okokból cenzúráz. Lehet, hogy külföldön több pénzt lehet keresni és ez jó dolog, de magyarként Magyarországon élni olyan értékkel bír, amit nem lehet pénzben kifejezni – minderről Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője beszélt a szervezet legújabb videójában, amit a közösség oldal gyűlöletbeszédre hivatkozva egyszerűen törölt.

A videó azt mutatja be, hogy mennyivel biztonságosabb Magyarország, mint több nyugat-európai állam, és éppen ezért arra biztatott mindenkit, hogy jöjjön vissza hazánkba.

Szóba került az is, hogy a migráció miatt egyre nagyobb mértéket ölt az antiszemitizmus is. Az is kiderült a videóból, hogy bár a magyar fizetések még elmaradnak a nyugatiaktól, de folyamatos a fejlődés. A videót alább tekinthetik meg:



Az Alapjogokért Központ Infója hosszú hetek óta folyamatosan tesz közzé tartalmakat. Minden alkalommal egy aktuális társadalmi kérdést-problémát járnak körül. A fent látható videót csütörtökön tették közzé, amelynek a balliberális oldalak egyből nekiestek.

Vélhetően ettől sem függetlenül a közösségi oldal letiltotta „gyűlöletbeszéd” miatt, mert az nem eléggé „tiszteletteljes”. Egy olyan videót, ami alapvetően arról szól, hogy „mindenhol jó, de legjobb otthon”,

és mindenféle gyűlölködés és dehumanizálás nélkül bemutatja, hogy a tömeges migráció a nyugati társadalmak nemzeti identitására és a közbiztonságra milyen rossz hatással van, miközben a magyar gazdasági-társadalmi feltételek javulnak, ezért jöjjenek haza/inkább maradjanak itthon a fiatalok.

Szánthó: Újabb példa a liberális politikai álszentségre

A letiltás csak egy újabb példa a liberális politikai korrektség álszentségére és a semlegesség köntösébe bújtatott pártosságára – így reagált Szánthó Miklós az Origónak. Az Alapjogokért Központ vezetője szerint a hazafias, patrióta érzelmeket célzó kisvideót letiltják, miközben a sokakat felháborító, a kereszténységből gúnyt űző tartalmakat vagy a Pride-ról szóló homoszexuális propagandát nem.

A "Mindenhol jó, de legjobb otthon" c. kisvideónkat a Facebook letiltotta "gyűlöletbeszéd" miatt, mert nem voltunk… Közzétette: Alapjogokért Központ – 2019. július 12., péntek

A „Facebook-alapelvek” állítólagosan neutrálisak, valójában ideológiailag nagyon is motiválták: szerintük az a „világnézetileg semleges” tartalom, ami liberális – minden más „gyűlöletbeszéd” – tette hozzá.

Kíváncsian várjuk, mi lesz jövőhéten, mert akkor egy „sokkal durvább” videóval jövünk ki, mely az abortuszpárti „pro-choice” mozgalom és a Planned Parenthood életellenes tevékenységére világít majd rá. Bízunk benne, hogy ez is kivívja majd a „toleráns” hazai és nemzetközi liberális véleményterroristák és cenzorok nagyfokú „megértését” – zárta szavait Szánthó Miklós.

A Facebook által alkalmazott „szólásszabadsággal”, illetve a folyamatos cenzúrával kapcsolatos további tények az Origo cikkének további részében olvashatók és a teljes változat ide kattintva érhető el.