Marosszentgyörgyön átadták a magyar állam támogatásával épített sátortetős műjégpályát

A magyar kormány azért ad sportlétesítményekre pénzt, mert nemzetben és egységes Kárpát-medencében gondolkozik.

A Marosvásárhely szomszédságában fekvő Marosszentgyörgyön átadták a magyar állam támogatásával felépített sátortetős műjégpályát.

Az ünnepélyes átadón két jégkorongozó felszerelésbe öltözött romániai miniszter köszönte meg a magyar kormány képviselőjének a létesítményt.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntésében megemlítette: 2016 óta a magyar állam támogatásával Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson épült még új, fedett jégpálya.

Az államtitkár a sportot az egyik legfontosabb közösségkovácsoló erőnek tekintette. Megjegyezte: a magyar kormány azért ad sportlétesítményekre pénzt, mert nemzetben és egységes Kárpát-medencében gondolkozik.

Hozzátette: a jégkorongban az egységes Kárpát-medencei liga is működik, így Csíkszeredába, Gyergyószentmiklósra és Brassóba is ellátogat a Ferencváros vagy az Újpest és a székelyföldi csapatok is ellátogatnak a magyarországi klubokhoz.

Azt is a szerves kapcsolat jelének tekintette, hogy sok székelyföldi játékost igazolnak le a magyarországi klubok és magyarországiakat is a székelyföldiek.

Megjegyezte: olyan magyar sportolókat kell nevelni, olyan csapatokat kell kialakítani, akik és amelyek a Kárpát-medencében és a világon is hírnevet szereznek a magyaroknak.

Tánczos Barna romániai környezetvédelmi vízügyi és erdészeti miniszter – aki korábban a Román Jégkorongszövetséget is vezette – a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány elnökeként mondott köszönetet.

Kijelentette: ezzel befejeződött az alapítvány által eltervezett infrastruktúrafejlesztések szakasza. Ma nyolc központban dolgoznak a jégkorongozó gyermekekkel, és ezek a központok az egész Székelyföldet átfogják.

Tánczos Barna elmondta: a székelyföldi központokban több mint ezer gyermekkel foglalkoznak, és a koronavírus-járvány előtt több mint hétezren jártak heti rendszerességgel korcsolyaoktatási programra.

Novák Eduárd romániai ifjúsági és sportminiszter kijelentette: az új fedett jégpályán román, magyar, roma és szász gyermekek sportolhatnak együtt és tanulhatnak egymástól.

A miniszter úgy vélte: óriási esélyt kapnak a létesítménnyel a mai fiatalok. Arra biztatta őket, hogy használják ezt ki. Megjegyezte: a minisztérium teljesítményt fog megkövetelni az edzőktől, a gyermekektől. „Nem űzhetünk gúnyt a gyermekek álmaiból” – tette hozzá.

A miniszter a rendezvény előtt az MTI kérdésére reagált azokra a román sajtóban megjelent állításokra, amelyek szerint a Székelyföldi Jágkorong Akadémia tulajdonképpen nem Románia, hanem Magyarország számára neveli az utánpótlást.

Kijelentette: a felépített létesítmények a magyar kormánynak köszönhetők, de a román sport, és a magyar sport fejlődéséhez is hozzájárulnak. „Ha a román sportnak is megmarad 30-40-50 százalék, az is több mint a semmi. Ennek örvendenünk kell” – jelentette ki.

Több felszólaló is megemlítette, hogy a jégpályát azért kellett a Marosvásárhellyel gyakorlatilag összeépült Marosszentgyörgyön felépíteni, mert a megyeszékhely korábbi vezetése nem támogatta a tervet.

Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a sport szerelmesei a szerelmesek napján kapták a létesítményt.

A marosszentgyörgyi sátortetős fedett jégpályát a Mens Sana Alapítvány építette a magyar kormány 264 millió forintos támogatásával.

A jégpálya működtetésében a Maros megyei önkormányzat is részt vállal.

Az ünnepélyes átadót jégkorongos bemutató mérkőzések előzték meg, amelyeken mind Tánczos Barna, mind Novák Eduárd miniszter pályára lépett.

2021. február 14-én