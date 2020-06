Még a fekete közösséget támogató éttermet is felgyújtották az anarchisták (videó)

A gyújtogatás a Black Lives Matter (BLM) aktivistái által szervezett tüntetés közben történt, amelyet azért szerveztek, mert egy nappal korábban az étterem parkolójában a rendőrök lelőttek egy fekete férfit, aki megpróbált elmenekülni az intézkedés elől – írja a V4NA hírügynökség.

Péntek este két rendőr igazoltatta a 27 éves Rayshard Brooksot az atlantai Wendy’s parkolójában. Az igazoltatás dulakodássá fajult, majd amikor a rendőrök a földre teperték a férfit, az elvette az egyikük szolgálati sokkolóját, amellyel a másik rendőrre célzott. A rendőrök a futva menekülő férfi nyomába eredtek, ekkor egyikük kétszer hátba lőtte a férfit, aki a helyszínen életét vesztette. A lövéseket leadó rendőrt azonnal elbocsátották, vasárnap pedig lemondott a város rendőrfőnöke, Erika Shields is.

A BLM-anarchisták dühös reakciója azért is furcsa, mert a Wendy’s bő egy héttel a fekete férfi halála előtt 500 000 dollárt ajánlott fel „a szociális igazságosság, valamint a fekete közösségbe tartozó fiatalok oktatása” céljára. Az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb gyorsétterem-hálózata a Twitteren bejelentette, hogy kiemelten támogatni fogja az atlantai Thurgood Marshall College iskolai alapítványát.

Our voice would be nothing without Black culture. Right now, a lot of people are hurting because of blatant racism against Black people. Their voices need to be heard. Period. #BlackLivesMatter

— Wendy’s (@Wendys) June 3, 2020