Békéssámsonban 30,9 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Megdőlt a napi melegrekord pénteken – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

Mostanáig ezen a napon 30,4 Celsius-fok volt a csúcshőmérséklet, amit 1934-ben Szerepen mértek. Most ennél fél fokkal melegebb volt Békés megyében. Békéssámsonban 30,9 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Kitértek arra is, hogy szoros volt a „verseny”, mert Bakson, Fülöpházán, Kiskunmajsán, Kübekházán és Pitvaroson is 30,8 fokot regisztrált a mérőműszer, valamint további nyolc alföldi állomáson volt 30,5 és 30,7 fok között a csúcs. A budapesti rekord (29,3 fok, 2013) viszont marad a továbbiakban is, mert a belvárosban „csak” 29,2, míg Pestszentlőrincen 28,9 fokot regisztráltak.

Az előrejelzés szerint a következő napokban hidegfront hoz lehűlést és csapadékot.