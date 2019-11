Meglepetést okozott Afganisztánban Donald Trump

A radikális iszlamista tálibokkal folytatott béketárgyalások újraindítását jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a Kabulhoz közeli Bagramban lévő amerikai légitámaszponton.

Az amerikai elnök ezt afgán hivatali kollégájával, Asraf Gánival tartott találkozóján közölte.

„A tálibok megállapodást akarnak – meglátjuk, hogy valóban kötnek-e egyezséget. Ha megteszik akkor megteszik, ha nem akkor nem.

Így is, úgy is jó” – mondta Trump az amerikai hálaadás ünnepe alkalmából tett, előre be nem jelentett afganisztáni látogatásán.

Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy az afganisztáni tálibok tűzszünetet és békét akarnak.

Az amerikai elnök felidézte, hogy az eddigi béketárgyalásokon az Egyesült Államok tűzszünetet sürgetett, de ettől a tálibok elzárkóztak. Trump szerint a helyzet most változott, és a kabuli kormány ellen lázadó szélsőségesek fegyvernyugvást akarnak. Reményét fejezte ki, hogy ez valóban így lesz.

Az elnök azt is megerősítette, hogy 8600-ra csökkentik az Afganisztánban szolgáló amerikai katonák létszámát. Jelenleg mintegy 13 ezer fős amerikai kontingens teljesít szolgálatot a dél-ázsiai országban. Trump már 2016-os elnökválasztás során azzal kampányolt, hogy visszavonja a konfliktus övezetekben szolgáló amerikai katonákat.

Az elnök mindössze néhány órás afganisztáni látogatásán pulykát szolgált fel néhány amerikai katonának, és helyet foglalt az asztaluknál, hogy együtt költsék el a hálaadásnapi vacsorát.

A sajtónak nyilatkozva nagyra méltatta az amerikai katonákat.

Az amerikai kormány csaknem egy éven át tárgyalt a tálibokkal a 18 éve tartó fegyveres konfliktus lezárásáról, de Trump szeptember 7-én – hírek szerint az utolsó pillanatban, amikor karnyújtásnyira került az egyezség megkötése – felfüggesztette a tárgyalásokat, miután megszaporodtak a tálibok támadásai, és egy kabuli merényletükben meghalt 12 ember, köztük egy amerikai katona. A tálibok ellenkezése miatt az afgán kormány gyakorlatilag kiszorult a béketárgyalásokról. A lázadók szemszögéből a kabuli kormány ugyanis nem több az amerikaiak „bábjánál”.

Több tízezer afgán polgári személy és több mint 2400 amerikai katona halt meg az Egyesült Államok leghosszabb, 18 éve kezdődött háborújában.

Nem jelentették be előre a látogatást

„Ez veszélyes térség, az elnök pedig támogatásáról akarja biztosítani a katonákat” – mondta Stephanie Grisham, a Fehér Ház szóvivője.

Ez volt megválasztása óta az amerikai elnök első afganisztáni látogatása. Trump utazását biztonsági okokra hivatkozva tartották titokban.

Az elnöki különgép a bagrami támaszponton szállt le, Donald Trumpot Mark Milley hadseregtábornok, a vezérkari főnökök bizottságának főnöke fogadta. Trump mintegy 1500 ember előtt mondott beszédet.

Az elnök és felesége hasonló látogatást tett tavaly karácsonykor Irakban.

Mike Pince alelnök a héten látogatta meg az Irakban állomásozó amerikai katonákat.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (j) vacsorát készül osztani a bagrami légi támaszponton szolgáló amerikai katonáknak, akiket a hálaadás ünnepének alkalmából keresett fel meglepetésszerű afganisztáni látogatása alatt, 2019. november 28-án.