Meglett a soroksári futónő támadója és a gyilkos nagybácsi is

Figyelemre méltó évet tudhatnak maguk mögött a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának nyomozói. A felügyelők munkáját mutatja be a Kiemelt ügyek Kovács Noémivel című bűnügyi magazin, mely a 2017-ben vagy a korábbi években sikeresen lezárt nyomozásokból válogatott – foglalja össze cikkében az Origo.

A gyilkos nagybácsi

2007. május 16-án eltűnt egy 17 éves lány a Zala megyei Rezi településen. 11 évig semmilyen hír, életjel nem került elő a lányról. Az ügyet 2018 májusában vették elő újra a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának nyomozói. Petőfi Attila vezérőrnagy, főosztályvezető a Zsaru Magazinnak így foglalta össze az előzményeket: „Az eltűnés bejelentése után a Keszthelyi Rendőrkapitányságon kihallgatták a lány osztálytársait, barátait, családtagjait, ismerőseit. Egy tanú látta, hogy nem száll fel, hanem elmegy az iskola felé tartó távolsági busz mellett, más egy autóba látta beszállni. Mivel azonban nem jutottak nyomára, körözést bocsátottak ki hollétének megállapítására” – mondta Petőfi Attila.

11 évig a lány nem adott életjelet magáról, lejárt személyes okmányait nem újíttatta meg, orvosi kezelést nem vett igénybe és nem lépte át az országhatárt.

A szülők mindvégig reménykedtek abban, hogy lányuk épségben hazatér, ezért bizakodva fogadtak minden olyan hírt, ami azzal kecsegtetett, hogy életben van. Így azt is, mely szerint gyermeküket állítólag Németországban látták dolgozni – azonban ez utóbbi nem bizonyult igaznak„ – folytatta a vezérőrnagy.

Mindezt ismételt kihallgatások követték.

„A baráti körhöz tartozók egyike elmondta, hogy egyszer szemtanúja volt egy olyan jelenetnek, amikor a lány nagybátyja pénzt adott át unokahúgának. Elmondta azt is, hogy furcsállotta e pénzátadás körülményeit, túlzottan bizalmaskodónak és intimnek találta, ahogyan a nagybácsi a lánnyal viselkedett” – idézte fel a nyomozó.

Május 30-án ügyvédje jelenlétében kihallgatták a 48 éves B. Jánost.

A férfi, aki mindvégig a családdal közösen kereste unokahúgát, végül bevallotta, hogy ő ölte meg. Részletes beismerő vallomásában elárulta, hogy zsineggel fojtotta meg a lányt.

A területre, amelyet a férfi megjelölt, egy bútorlapot, arra pedig egy szekrényt helyezett. Ez alatt találtak rá a lány csontvázára 40 centiméternyi ásás után.

Nagy Zoltán ezredes, a ZMRFK Bűnügyi Igazgatóságának vezetője felidézte a vallomást, melyben az elkövető azt mondta: a lány pénzt követelt tőle, majd elmondta neki, hogy öngyilkosságra készül, amiről B. János lebeszélte. Elmondása szerint a lány saját maga akasztotta a nyakába a zsineget, mellyel végül ő megfojtotta – ennek részleteire azonban nem emlékszik.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (ZMRFK) munkatársainak közreműködésével a vallomás nyomán megtalálták a lány holttestét a Keszthelytől 8 kilométerre található falu egyik házának pincéjében.

Akiket a DNS buktatott le: a soroksári futónő gyilkosa és a szikszói rém

Arra is a kiemelt ügyek nyomozóinak sikerült rájönni, ki ölhette meg a soroksári futónőt, Gy. Krisztinát 2013-ban.

A nő meggyilkolásával megalapozottan gyanúsított, 40 éves R. Szilveszterről szeptember elején derült ki, hogy az ő DNS-ét találták meg a holttesten.

Szikszón pedig 2011. április 18-ára virradó éjszaka történt, hogy egy 83 éves férfit és 79 éves feleségét megkötözték, brutálisan megverték őket, melybe belehaltak. Családi házuk két különálló külső épületrészében helyezték el őket, miközben értékek után kutattak. 2015-ben a szikszói kettős gyilkosság döglött aktává vált, ám a nyomozás 2 évvel később újraindult, 3 évvel később pedig már tudták a rendőrök, hogy kit kell keresniük.

„2011. április 16-án érkezett a nyilvános telefonfülkéből egy hívás az idős házaspár vonalas telefonjára. A hívó rendőrnek kiadva magát azt mondta, hogy ismeretlenek ólálkodnak a ház körül. Arra kérte az idős párt, hogy hagyják nyitva a kaput és az ajtókat, és hamarosan érkeznek a kollégák segíteni. Az idős férfi azonban nem hitt a hívásnak, és bejelentést tett a 112-es segélyhívón. Ott mondták nekik, hogy zárkózzanak be, senkit se engedjenek be, és valódi rendőrök néznek körül a környéken. Ekkor még sikerült elhárítani a bajt” – idézi a cikk Petőfi Attilát.

„Kiderült azonban, hogy huszonnégy órával később, április 17-ről 18-ra virradó éjszaka mégis sikerült valakinek olyannyira bizalmat ébresztenie az idős házaspárban, hogy a késő esti órákban beengedték a portára. Az idős pár aludt, vagy aludni készült, mert hálóruhára vették fel a kabátot, és úgy mentek ki ajtót nyitni.

Három nappal később találták meg a szomszédok a két holttestet. Mindkettőt megkötözték, és többszörös agykoponyatörés okozta a halálukat”

– tette hozzá a főosztályvezető.

A kötelekről, amelyekkel megkötözték az idős párt, tudtak DNS-mintát venni. Olyan embert kellett keresniük az összehasonlításhoz, akiben megbízhattak az áldozatok.

Száz ember kihallgatása után került a képbe

egy érettségivel, műszerész és biztonsági őr szakképzettséggel rendelkező, 57 éves, szikszói férfi, akiről kiderült, hogy a támadás idején anyagi gondokkal küszködő munkanélküliként élte az életét.

„A meggyilkoltakkal bizonyíthatóan ismeretségi viszonyban volt. Az anyósa volt azonos korú az idős házaspárral, és bejáratosak is voltak egymáshoz. Olyan is volt, hogy a férfi is elkísérte anyósát vendégségbe. Elmondása szerint ilyenkor csak a ház előteréig jutott. A férfi egyébként a bűncselekmény idejére nem tudott alibit bizonyítani.

Azt mondta ugyan, hogy szerettei körében otthon tartózkodott, de ez megcáfolható például azzal, hogy ebben az időben lányával sms-ezett, aki azonban szintén otthon tartózkodott, így ez nem életszerű” – mondta a vezérőrnagy.

A genetikai szakértői vélemény viszont egyértelműen bebizonyította, hogy ő gyilkolta meg az idős embereket.

November 19-én fogták el a férfit, akinek előzetes letartóztatását december 2-én rendelte el a Miskolci Járásbíróság. A férfi máig tagadja, hogy ő ölte volna meg idős ismerőseit.

Borítókép: illusztráció. Forrás: Shutterstock

