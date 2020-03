Migránsok vertek szét egy templomot Leszboszon

A Greekreporter című portál beszámolója szerint ismeretlenek hétfőn megtámadták a moriai Hagios Georgios (Szent György) ortodox templomot – írja a V4 Agency.

A helyiek elmondása szerint a közeli migráns befogadóközpontban élők követték el a támadást.

Az internetre felkerült képek szerint a támadók szétverték a templom berendezését és szent képeket is megrongáltak. Többek között egy Jézust ábrázoló festményt tettek tönkre.

Migrants at the Turkey-Greece border, who want to get into the Christian West, destroy a Greek Orthodox Church in Greece, including burning the altar. This is a very concerning lack of respect for Christian churches, institutions, people, culture. pic.twitter.com/3LwCuapxmv

— Iraqi Christian Foundation (@iraqschristians) March 3, 2020