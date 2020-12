Milan Zver: A Fidesz kizárása semmiképpen sem megoldás

A szlovén néppárti politikus szerint a magyar kormánypárt proaktívan lép fel és keresi az együttműködést.

Egyértelműen elutasítja a Fidesz kizárására vonatkozó követeléseket Milan Zver, a Szlovén Demokrata Párt EP-képviselője. A politikus szerint kétséges, hogy Manfred Weber elfogadja a szerinte pozitív és előremutató magyar javaslatot a lazább együttműködésről – írja a Magyar Hírlap.

A napokban levélben fordult Orbán Viktor kormányfő Manfred Weberhez, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetőjéhez, új, lazább együttműködést javasolva az Európai Parlamentben. A miniszterelnök az EPP–ED-modellhez hasonló konstrukciót vetett fel. A tíz évig működő EPP–ED 1999-ben alakult meg, amikor a zömében brit konzervatív képviselőkből álló ED csatlakozott a néppárthoz – emlékeztet a portál.

Orbán Viktor javaslatával kapcsolatban kérdezte a Magyar Hírlap Milan Zvert, a Fideszhez közel álló Szlovén Demokrata Párt EP-képviselőjét. Zver szerint a kormányfő javaslata törekvés az EPP és a Fidesz hosszú múltra visszatekintő együttműködésének fenntartására, mutatja, hogy nem válthatunk olyan könnyen politikai családot, mint inget. A szlovén politikus szerint a frakció munkájában sok gondot okoz a jelenlegi állapot – azaz hogy tavaly közös megegyezéssel felfüggesztették a Fidesz tagságát az EPP-ben –, kellemetlen a helyzet, hiszen a magyar képviselők aktívak és nagy tiszteletnek örvendenek. Úgy fogalmazott, javaslatával Orbán kiutat mutat a Fidesznek jelenlegi, „megalázó” helyzetéből.

Zver nem biztos benne, hogy Weber elfogadja a felé nyújtott kezet, mert nagy nyomás alatt tartják azok, akik kizárnák a Fideszt – például Donald Tusk EPP-elnök. A képviselő kiemelte azt is, hogy Orbán és a Fidesz hozzáállása pozitív, proaktív, miközben az EPP baloldalát csak egy dolog érdekli, hogy mielőbb kizárassák a Fideszt. Zver hangsúlyozta, a kizárás semmiképpen sem lenne megoldás.

Az EPP-frakció korábbi ülésén szó volt a fideszes Deutsch Tamás kizárására vonatkozó javaslatról is. A Magyar Hírlap forrása szerint, aki jelen volt a teremben, Weber elfogadhatatlannak nevezte, hogy Deutsch a jogállamisággal kapcsolatos gondolatmenetét a Gestapo és az ÁVO logikájához hasonlította – a fideszes képviselő egyébként ezért már megkövette. A bajor frakcióvezető azt is mondta, egy nagy politikai családnak késznek kell lennie a belső különbségek áthidalására, különböző profilú tagokat is befogad a néppárt, de ami elég, az elég.

Weber egyébként egy korábban megjelent interjúban a brexittárgyalásokkal kapcsolatban azt üzente Londonnak, hogy a mai világban nincs nemzeti szuverenitás, még a nagy európai országoknak sem, egy globalizált világban élünk – idézte fel a Magyar Hírlap.