Minden hadisír emlékeztet és figyelmeztet

A magyar kormány elkötelezett mind a magyar, mind külföldi katonák síremlékének ápolásában - hangsúlyozta Simicskó István honvédelmi miniszter.

Minden hadisír emlékeztet a háború borzalmaira, egyúttal figyelmeztet a béke fontosságára – hangsúlyozta Simicskó István Budapesten, a Fiumei úti nemzeti sírkertben.

A sírkert szovjet katonai parcellájában olyan, a második világháborúban Budapestért vívott harcok során elesett 21 orosz/szovjet katona földi maradványait helyezték végső nyugalomra katonai tiszteletadás mellett, akinek a földi maradványai tavaly és tavalyelőtti építkezések közben kerültek elő a fővárosban.

A honvédelmi miniszter kiemelte: a béke megtartásáért minden nap dolgozni kell, hiszen a „gonosz szándékok” mindig jelen vannak.

Napjainkban is számos küzdelem zajlik a világban, Nyugat-Európában félelemben élnek az emberek, mivel Európa is egy saját „háborús időszakot él meg” – vélekedett a miniszter, aki szerint ezt igazolják a terrortámadások is.

„Óvnunk kell a békét”

– szögezte le Simicskó István, hozzátéve: az alapértékek mellett kell hitet tenni és a béke fontosságát kell hangsúlyozni.

Simicskó István kifejtette: minden hadisír emlékeztet a háború borzalmaira, szenvedéseire, kegyetlenségére, a háború által okozott pótolhatatlan veszteségekre, így az elesett katonákra, civilekre.

A hadisírok egyúttal figyelmeztetnek a béke értékére – szögezte le.

A miniszter elmondta: Magyarország területén több mint 120 ezer szovjet katonasír van, több mint ezer különböző helyszínen. Az orosz föderáció területén pedig több százezer magyar katona és civil nyugszik.

Vlagyimir Szergejev budapesti orosz nagykövet felidézte: a második világháborúban hónapokon keresztül véres harcok folytak Magyarország területén.

A diplomata háláját fejezte ki az egykori szovjet katonák méltó nyugalomra helyezéséért, továbbá azt hangsúlyozta, ez is mutatja, milyen nagy jelentősége van a két ország között hadisírgondozási együttműködésnek.